«Вот умеют закрутить сюжет!»: даже те, кто не смотрит аниме, с нетерпением ждут «Свадьбу светлячков»

Романтический триллер про брак как спасение, который неожиданно превратился в ловушку.

Романтический триллер «Свадьба светлячков» стартует на японском телевидении в октябре. Пока зрителям лишь раскрыли сюжет и создателей аниме — и этого оказалось достаточно, чтобы в комментариях начали появляться живые реакции.

Эпоха, где чувства — роскошь

Сюжет разворачивается в период Мэйдзи — время, когда Япония стремительно менялась, а старые правила трещали по швам. Главная героиня, юная аристократка Сатоко Киригая, тяжело больна и понимает, что времени у неё немного.

Её цель предельно прагматична: выгодный брак, который позволит оправдать ожидания семьи и заслужить одобрение отца.

Но всё рушится в тот момент, когда Сатоко становится целью наёмного убийцы Симпэя Гото.

Помолвка как попытка выжить

Оказавшись лицом к лицу с угрозой, девушка делает ход, от которого невозможно отмахнуться: предлагает убийце руку и сердце. Для неё это всего лишь уловка, способ выиграть время. Для Симпэя — обещание, к которому он относится буквально и без иронии.

Фраза «пока смерть не разлучит нас» в его интерпретации звучит слишком серьёзно. Помолвка быстро превращается для Сатоко в новую форму опасности. При этом между героями начинает возникать странная, тревожная симпатия, которая только усложняет ситуацию.

Кто стоит за проектом

Режиссёром аниме стал Такахиро Камэи, ранее работавший над «Несносными пришельцами» и «Пламенной бригадой пожарных».

Комментируя анонс, он подчёркивал, что это история о людях по разные стороны жизни — о хрупкости, безумии и выборе, который невозможно отменить.

Дизайн персонажей доверили Юкико Айкё, известной по «Твоей апрельской лжи», а производством занимается студия David Production — та самая, что стояла за «Невероятными приключениями ДжоДжо».

Манга подходит к финалу

Первоисточник — манга Орэко Татибаны — публикуется с января 2023 года. Сейчас история выходит на финишную прямую: финальная арка уже стартовала, а последняя глава ожидается в феврале.

Параллельно автор расширяет вселенную спин-оффами, что только подогревает интерес к аниме-адаптации.

Реакция зрителей: без иронии

Даже до выхода первых серий проект начал собирать живые отклики.

Среди комментариев зрителей:

«Браво сценаристам и постановщикам, вот умеют закрутить сюжет, что даже мне захотелось посмотреть.»

«Не часто такое говорю в адрес аниме, но я бы это посмотрела.»

«Свадьба светлячков» выглядит как история, где романтика не сглаживает опасность, а наоборот — делает её острее. Это не сказка про любовь, а рассказ о сделке, которая выходит из-под контроля.

Судя по первым деталям, зрителей ждёт не уютное аниме для фона, а напряжённая, странная и эмоционально сложная история.

