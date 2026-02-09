Меню
Киноафиша Статьи Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина

Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина

9 февраля 2026 20:33
Кадры из сериалов «Овчарка», «Большая вода», «Контуженный», «Белая полоса»

Детективы отличаются высоким качеством.

Иногда из-за шума вокруг популярных сериалов, вроде «Невского» и «Первого отдела», можно пропустить очень стоящие проекты. Они не собирают многомиллионную аудиторию, но предлагают не менее захватывающие истории и особую атмосферу.

Мы отобрали четыре интересных, но не таких громких проекта. Возможно, они остались в тени более раскрученных хитов. Эти сериалы станут прекрасным открытием для всех поклонников качественного российского детектива.

«Овчарка», 7,4

Майор полиции Анастасия Нестерова известна своей принципиальностью. Коллеги за её упорство и железную хватку дали ей прозвище Овчарка.

После череды непростых событий её начальник и бывший возлюбленный Олег Ребров отправляет Анастасию в служебную командировку. Местом назначения становится небольшой провинциальный городок.

Здесь, в ходе сложной оперативной игры, майор Нестерова сама оказывается мишенью для тайной преступной группы. Ей предстоит работать с дерзким новым напарником Воробьёвым и непростым начальником Ершовым. А ещё в её жизнь неожиданно возвращается давнее чувство к одному человеку, что лишь осложняет и без того опасную миссию.

Кадр из сериала «Овчарка»

«Большая вода», 7,8

Егор Ермаков возвращается в суровый сибирский посёлок после долгих лет службы, готовый осесть и продолжить династическое дело семьи — сплав леса по бурной реке. Но покой родных мест оказывается обманчивым.

Его ждёт двойное предательство: возлюбленная Лена теперь жена его закадычного друга Юры. Вспыхнувшая мужская ссора обрывается трагедией — наутро Юру находят убитым, и все улики указывают на Егора. Он начинает собственное расследование.

Поиски не только «раскапывают» старые чувства героя к Лене, но и наталкиваются на страх местных жителей. Завесу тайны приоткрывает лишь местный следователь, и вместе они выходят на след «диких» золотодобытчиков, чью преступную сеть курирует призрачный и всемогущий Хозяин.

Теперь Егору предстоит не просто найти убийцу друга, а вступить в неравную войну с целой криминальной системой.

Кадр из сериала «Большая вода»

«Контуженный», 7,4

Карьера образцового офицера спецназа Дмитрия Чистякова рушится в один миг. Во время боевой операции он теряет сознание, и врачи выносят безжалостный диагноз — неоперабельная опухоль мозга, последствие старой контузии.

Его не просто отстраняют от службы — фактически лишают всего, что составляло смысл его жизни: права носить оружие, вести дела.

Спасая друга от отчаяния, бывший коллега устраивает его на бумажную работу в криминальную полицию. Однако на следующий день этого самого друга находят мёртвым при обстоятельствах, настойчиво навязывающих версию о самоубийстве. Чистяков в неё не верит и начинает тайное расследование.

Физическая боль неожиданно открывает в нём странную сверхчувствительность. Теперь, прикасаясь к предметам с места преступления, Дмитрий проваливается в чужие воспоминания. Этот опасный дар, рождённый болезнью, становится его единственным оружием в схватке с убийцей.

Кадр из сериала «Контуженный»

«Белая полоса», 7,2

На майора полиции Игоря Савина обрушивается сразу несколько ударов. Его жена уходит, отношения с взрослеющей дочерью накаляются, а его самого назначают новым начальником уголовного розыска.

Отдел, который он возглавляет, находится в полном упадке. Все прежние сотрудники арестованы вместе с бывшим начальником. Новый коллектив, переданный Савину, состоит из неопытных новичков и тех, кого сюда перевели за различные провинности. Главная проблема — они совершенно не сработаны как команда.

У Савина совсем нет опыта руководства, но ему предстоит сплотить этот разрозненный коллектив.

Кадр из сериала «Белая полоса»
Фото: Кадры из сериалов «Овчарка», «Большая вода», «Контуженный», «Белая полоса»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
