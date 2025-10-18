Меню
Киноафиша Статьи Пока мир только шатается, на Netflix он уже рухнул: 3 мощные антиутопии для вечера, который запомнится надолго

Пока мир только шатается, на Netflix он уже рухнул: 3 мощные антиутопии для вечера, который запомнится надолго

18 октября 2025 12:48
Кадры из фильма «Кухня»

Подборка фильмов, после которых захочется проверить запасы воды.

Антиутопии снова в моде — и не случайно. Когда новости напоминают трейлер к фильму катастроф, зритель ищет зеркало посерьёзнее.

Netflix собрал впечатляющую подборку фильмов о мире, где всё пошло не так, и где надежда выживает вместе с теми, кто умеет думать, а не только стрелять.

«Кухня» («The Kitchen», 2024)

Британская антиутопия от Кибве Тавареса и Дэниела Калуи показывает Лондон будущего, в котором бедные выживают в обветшалых районах, ставших городом внутри города.

Главный герой Изи (Кано) мечтает вырваться из этого гетто, но встречает мальчика Бенджи — и теперь спасение превращается в моральный выбор. Фильм не просто о выживании, а о человечности, которая стоит дороже квартиры.

«Безумный Макс: Дорога ярости» («Mad Max: Fury Road», 2015)

Джордж Миллер снял, пожалуй, самую зрелищную антиутопию всех времён. Мир превратился в пустыню, где бензин и вода — новая валюта, а Макс (Том Харди) и Фуриоса (Шарлиз Терон) спасают пленниц тирана.

Сюжет — это один длинный побег, но за шумом моторов скрыта простая мысль: человечность не горит даже в аду. IMDb ставит фильму 8,1 из 10, и он по-прежнему смотрится как премьера.

«Платформа» («The Platform», 2019)

Испанская лента Гальдера Газтельу-Уррутии — это холодная метафора неравенства. Огромная башня, этажи с заключёнными и платформа с едой, которая опускается вниз, оставляя на дне голод и безумие.

Каждый здесь сам выбирает, кем быть: тем, кто рвёт кусок, или тем, кто делится последним. Рейтинг — 79 % на Rotten Tomatoes, и да, смотреть тяжело, но невозможно оторваться.

Фото: Кадры из фильма «Кухня»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
