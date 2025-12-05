«Подъехала порция душноты»: зрители разгромили одну из главных премьер сезона с Лоуренс и Паттинсоном — рейтинг еле дотянулся до 6,4

Премьера фильма «Умри, любовь моя» (2025) должна была стать событием: режиссёр Линн Рэмси, дуэт Дженнифер Лоуренс и Роберта Паттинсона, статус экранизации.

Но вместо сильной психологической драмы зрители увидели медленное, вязкое переживание постродовой депрессии. И судя по откровенно средненьким оценкам (на «Кинопоиске» — 6,4, на IMDb — 6,6), далеко не все были готовы к такому углу зрения.

О чём фильм

В центре сюжета — Грейс и Джексон, пара, переехавшая в дом покончившего с собой родственника. Они должны начать новую жизнь, но всё рушится после рождения ребёнка.

Грейс погружается в замкнутый быт, постепенно теряя связь с реальностью. Лоуренс играет нерв на разрыв, но используется только одна линия — наблюдение за её психическим распадом.

Почему зрители недовольны

Сразу после премьеры критика стала разниться: одни отмечали мощность игры Лоуренс, другие — пустоту сценария.

«Сюжет высосан из пальца», — написал автор дзен-канала «Первый ряд». И он же коротко охарактеризовал выход картины в целом: «Подъехала порция душноты»

Зрители критикуют отсутствующую драматургию, однообразие сцен, необоснованное использование ребёнка как реквизита.

Паттинсону, по мнению пользователей, и вовсе отвели роль-тени: герой никуда не движется, остаётся плоским и почти не влияет на историю.

Что не получилось у создателей

Рэмси, известная «Что-то не так с Кевином», снова работает с темой психического расстройства, но здесь критики отмечают отсутствие цельной идеи.

Магический реализм мелькает эпизодами, но не встроен в канву. Перепады между прошлым и настоящим добавляют хаоса, но не смысла.

Центральный конфликт — послеродовая депрессия — так и не раскрыт тонко. Зрители видят яркие вспышки безумия, но не понимают внутренний процесс, который мог бы оправдать драматическую нагрузку.

Итог: ожидали мощную драму — получили эмоциональную вату

Даже поклонники Лоуренс признают: её игра сильная, но сама история не удерживает внимания. Фильм оказался далёк от репутации «одной из самых ожидаемых премьер сезона».

