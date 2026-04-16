Почему в квартирах для советской элиты не делали кухонь: даже холодильник бы туда не влез

В российских городах можно встретить здания, которые вызывают неподдельный интерес не только у туристов, но и у самих местных жителей. Яркий пример — постройка в центре Санкт-Петербурга, на Троицкой площади. Из окон тамошних квартир открывается впечатляющая панорама на Исаакиевский собор — одну из главных архитектурных доминант северной столицы.

Однако знаменит этот дом отнюдь не только выгодным расположением. Возвели его для особой категории граждан — политкаторжан, то есть людей, некогда отбывавших наказание в царских тюрьмах за участие в революционной деятельности.

В 1920-е годы для них создали по-настоящему комфортные, даже роскошные по тем меркам условия. Архитекторы задумывали это строение как дом-коммуну, где советская элита того времени могла бы не просто проживать, но и полноценно социализироваться. Помимо жилых помещений, здесь предусматривались собственный продовольственный магазин, детский сад, клуб для досуга и библиотека.

Внутреннее убранство квартир оказалось весьма нестандартным. В каждом жилье имелась отдельная ванная комната, зато привычных для нас кухонь там не было вовсе.

Согласно первоначальному проекту, вместо полноценного места для готовки отводилось лишь крошечное узкое пространство, где обычно размещали раковину и электроплиту — нечто среднее между подсобкой и мини-кухонным уголком.

Предполагалось, что завтракать, обедать и ужинать обитатели дома будут в общей столовой на первом этаже. Там можно было либо сесть за стол в компании соседей, непринуждённо поболтать и обменяться новостями, либо взять поднос с едой и подняться к себе в комнату.

Идея коллективного ведения быта считалась тогда передовой и по-настоящему прогрессивной. Однако жизнь внесла свои коррективы: как показала практика, многие жильцы всё равно предпочитали уединение — даже в ущерб изначальной концепции общежития.