В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром» (1975) внимательные зрители иногда спотыкаются о странную деталь: герои всё время в разговорах употребляют слово «аэродром», а не привычное нам «аэропорт».
Сегодня это звучит странно, но для своего времени было абсолютно нормой.
Языковая привычка 1970-х
В середине 1970-х слово «аэродром» широко использовалось в разговорной речи и не воспринималось как сугубо техническое или военное.
Оно обозначало место, откуда вылетают и куда прилетают самолеты, без акцента на пассажирскую инфраструктуру. «Аэропорт» как массово употребляемое бытовое слово еще не закрепился окончательно.
В чем разница на самом деле
С точки зрения терминологии различие существовало и тогда. Аэродром — это прежде всего взлетно-посадочная полоса и комплекс инженерных сооружений для обслуживания полетов.
Аэропорт — пассажирское пространство: кассы, багаж, залы ожидания, контроль. Но в повседневной речи эти понятия долгое время не разделяли.
Почему сегодня это режет слух
Со временем слово «аэродром» практически ушло из гражданского контекста и закрепилось за военной авиацией. «Аэропорт» стал единственным привычным обозначением пассажирского узла.
Поэтому реплика из фильма сегодня воспринимается как архаизм, хотя в 1975 году она звучала совершенно естественно.
