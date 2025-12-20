Меню
Киноафиша Статьи Почему в «Иронии судьбы» говорят «аэродром», а не «аэропорт» — слово-привет из СССР

20 декабря 2025 21:31
«Ирония судьбы, или С лёгким паром»

Одна реплика, которая неожиданно точно фиксирует эпоху.

В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром» (1975) внимательные зрители иногда спотыкаются о странную деталь: герои всё время в разговорах употребляют слово «аэродром», а не привычное нам «аэропорт».

Сегодня это звучит странно, но для своего времени было абсолютно нормой.

Языковая привычка 1970-х

В середине 1970-х слово «аэродром» широко использовалось в разговорной речи и не воспринималось как сугубо техническое или военное.

Оно обозначало место, откуда вылетают и куда прилетают самолеты, без акцента на пассажирскую инфраструктуру. «Аэропорт» как массово употребляемое бытовое слово еще не закрепился окончательно.

В чем разница на самом деле

С точки зрения терминологии различие существовало и тогда. Аэродром — это прежде всего взлетно-посадочная полоса и комплекс инженерных сооружений для обслуживания полетов.

Аэропорт — пассажирское пространство: кассы, багаж, залы ожидания, контроль. Но в повседневной речи эти понятия долгое время не разделяли.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром»

Почему сегодня это режет слух

Со временем слово «аэродром» практически ушло из гражданского контекста и закрепилось за военной авиацией. «Аэропорт» стал единственным привычным обозначением пассажирского узла.

Поэтому реплика из фильма сегодня воспринимается как архаизм, хотя в 1975 году она звучала совершенно естественно.

Также прочитайте: Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
