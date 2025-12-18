Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение

Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение

18 декабря 2025 07:29
«Иван Васильевич меняет профессию»

Одна малозаметная деталь в любимой комедии оказалась следствием реальных событий за кадром.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» регулярно возвращается в телеэфир и каждый раз собирает одну и ту же реакцию — зрители смотрят его как в первый раз, хотя знают сцены наизусть.

Именно поэтому особенно любопытны мелкие детали, которые обычно проходят мимо внимания. Одна из них — поведение Марфы Васильевны Собакиной во время пира в царских палатах: она почти не поднимает глаз и будто старается исчезнуть из кадра.

Сцена, которую все видели — но не поняли до конца

Когда «царь» Бунша и Милославский приглашают Марфу к столу, эпизод обычно воспринимают как чистую комедию.

Скромная избранница самодержца, неловкие попытки соответствовать роли, путаница с именем-отчеством.

Однако при внимательном просмотре бросается в глаза одно: Марфа почти не поднимает глаз ни на «государя», ни на гостей.

Ошибочное объяснение

Многие зрители полагают, что это осознанный ход — мол, так подчёркиваются нравы XVI века, кротость и покорность молодой жены.

Тем более что Марфа Васильевна Собакина — реальная историческая фигура, чьё царствование длилось считанные недели.

Но в действительности причина оказалась куда более приземлённой и далёкой от сценария.

Что происходило с актрисой

Роль Марфы исполнила Нина Маслова. Незадолго до начала съёмок она, по собственным воспоминаниям, пережила тяжёлую личную драму — актрису жестоко избил супруг.

Под глазом появился сильный синяк, который не удавалось скрыть гримом. Медики говорили, что он со временем сам исчезнет, но на носу были съёмки...

«Иван Васильевич меняет профессию»

Страх, попавший в кадр

К началу работы синяк сошёл, но уверенность не вернулась. Маслова опасалась, что глаз всё равно выглядит не лучшим образом и старалась не смотреть прямо в камеру.

«Я бегала по всем клиникам, чтобы «снять» синяк. Врачи сказали, что надо ждать. Синяк прошел, но я думала, что у меня покраснение в глазу. Поэтому глазки у меня все время подтуплены», — рассказывала актриса.

Деталь, усилившая эффект

Ирония в том, что вынужденный взгляд в пол сделал сцену только выразительнее. Марфа выглядит хрупкой и почти потерянной на фоне самодовольных самозванцев, и комизм эпизода становится острее.

Цена этой выразительности — личная боль актрисы, оставшаяся за кадром, но навсегда вписанная в историю фильма.

Источник: sport24.ru

Также прочитайте: Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года «Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года Читать дальше 19 декабря 2025
Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Читать дальше 19 декабря 2025
Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Читать дальше 18 декабря 2025
Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Читать дальше 18 декабря 2025
Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Читать дальше 18 декабря 2025
Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Читать дальше 17 декабря 2025
Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого Читать дальше 17 декабря 2025
За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего Читать дальше 17 декабря 2025
Пока в Голливуде был «Чужой», в СССР сняли свои 5 научно-фантастических фильмов: один «Солярис» чего стоит Пока в Голливуде был «Чужой», в СССР сняли свои 5 научно-фантастических фильмов: один «Солярис» чего стоит Читать дальше 16 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше