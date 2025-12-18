Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» регулярно возвращается в телеэфир и каждый раз собирает одну и ту же реакцию — зрители смотрят его как в первый раз, хотя знают сцены наизусть.

Именно поэтому особенно любопытны мелкие детали, которые обычно проходят мимо внимания. Одна из них — поведение Марфы Васильевны Собакиной во время пира в царских палатах: она почти не поднимает глаз и будто старается исчезнуть из кадра.

Сцена, которую все видели — но не поняли до конца

Когда «царь» Бунша и Милославский приглашают Марфу к столу, эпизод обычно воспринимают как чистую комедию.

Скромная избранница самодержца, неловкие попытки соответствовать роли, путаница с именем-отчеством.

Однако при внимательном просмотре бросается в глаза одно: Марфа почти не поднимает глаз ни на «государя», ни на гостей.

Ошибочное объяснение

Многие зрители полагают, что это осознанный ход — мол, так подчёркиваются нравы XVI века, кротость и покорность молодой жены.

Тем более что Марфа Васильевна Собакина — реальная историческая фигура, чьё царствование длилось считанные недели.

Но в действительности причина оказалась куда более приземлённой и далёкой от сценария.

Что происходило с актрисой

Роль Марфы исполнила Нина Маслова. Незадолго до начала съёмок она, по собственным воспоминаниям, пережила тяжёлую личную драму — актрису жестоко избил супруг.

Под глазом появился сильный синяк, который не удавалось скрыть гримом. Медики говорили, что он со временем сам исчезнет, но на носу были съёмки...

Страх, попавший в кадр

К началу работы синяк сошёл, но уверенность не вернулась. Маслова опасалась, что глаз всё равно выглядит не лучшим образом и старалась не смотреть прямо в камеру.

«Я бегала по всем клиникам, чтобы «снять» синяк. Врачи сказали, что надо ждать. Синяк прошел, но я думала, что у меня покраснение в глазу. Поэтому глазки у меня все время подтуплены», — рассказывала актриса.

Деталь, усилившая эффект

Ирония в том, что вынужденный взгляд в пол сделал сцену только выразительнее. Марфа выглядит хрупкой и почти потерянной на фоне самодовольных самозванцев, и комизм эпизода становится острее.

Цена этой выразительности — личная боль актрисы, оставшаяся за кадром, но навсегда вписанная в историю фильма.

