Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл

5 октября 2025 18:36
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Экипировка оказалась вдохновлена древней мифологией

В фэнтезийном жанре вымышленные расы часто ассоциируются с определенными типами оружия. К примеру, гномов очень сложно представить без топоров.

Гимли из «Властелина колец» — яркий тому пример. Он использовал не один, а сразу пять топоров. Такой образ для своего персонажа Джон Толкин создал неслучайно.

Символизм топоров

В то время как мечи, копья и луки были созданы для войн, топоры изначально были инструментами для рубки деревьев. Гномы занимались этим очень часто, так как древесина была нужна им для топки кузниц.

Когда гномам понадобилось присоединиться к войне, они просто модифицировали существующие инструменты для использования в качестве оружия.

Кроме того, топоры показывали физическую силу бойцов. Гномы были самыми выносливыми среди главных рас Средиземья. Они легко впадали в гнев и гордились своей свирепостью в бою. Топоры хорошо подходили для такого характера.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Скандинавские отсылки

Пристрастие гномов к топорам, вероятно, проистекало из скандинавских культур, вдохновивших Толкина. Имена таких героев были взяты писателями из северной мифологии, а система письменности гномов имела поразительное сходство с рунами.

Викинги и другие скандинавские воины раннего средневековья использовали различное оружие, но были знамениты именно своими топорами. Они были проще в обслуживании, чем мечи, поэтому были удобны для набегов викингов. Также их можно было использовать как инструменты для деревообработки, например, в кораблестроении.

В дальнейшем эта традиция только поддерживалась в фэнтези. Топоры теперь стали такой же частью образа гномов, как их длинные бороды или низкий рост.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
