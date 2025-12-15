Почему у «Ёлок 12» сразу четыре режиссёра? Вы знаете их по «Молодёжке», «Макрону» и прошлым частям франшизы

Как формат киноальманаха определил состав создателей и зачем фильму понадобились разные авторские интонации.

Фильм «Ёлки 12» продолжает традицию новогоднего киноальманаха, где несколько историй разворачиваются параллельно и сходятся в едином праздничном финале.

Такой формат изначально предполагает разнообразие — и именно он объясняет, почему у картины сразу четыре режиссёра, а не один.

Почему формат «Ёлок» не работает в одиночку

Каждая новелла внутри фильма живёт по собственным правилам: отличается темпом, юмором, типом персонажей и эмоциональной задачей.

Один режиссёр в таком случае неизбежно привёл бы истории к общему знаменателю. Но создатели фильма «Ёлки 12» сделали ставку на распределение ответственности — чтобы каждая часть получила собственное настроение, но осталась внутри общей структуры франшизы.

Кто вошёл в режиссёрскую команду

Ольга Долматовская давно работает с новогодней серией «Ёлки» и хорошо чувствует её внутреннюю логику. Её участие отвечает за преемственность и узнаваемый тон.

Юрий Коробейников уже снимал «Ёлки 11» (2023), поэтому в новой части стал связующим звеном между предыдущим фильмом и продолжением.

Андрей Силкин знаком зрителям по сериалу «Молодёжка. Новая смена» (2024), где важны ансамбль персонажей и точный ритм сцен — ключевые качества для коротких новелл.

Борис Дергачёв, также известный как актёр, создал нашумевший сериал «Макрон» (2024), привнеся в проект актёрский взгляд и внимание к комедийной динамике.

Что это даёт зрителю

В результате каждая история получает своё настроение, но фильм не распадается на отдельные эпизоды. Именно так работает модель «Ёлок»: разнообразие без потери узнаваемости, где каждая новелла звучит по-своему, а весь фильм — как единое целое.

