Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание

Публику порадует возвращение старых полюбившихся героев, а также новые лица в картине.

Премьера главного новогодней российско франшизы состоится 18 декабря 2025 года, и зрители уже вовсю ищут информацию о том, кто снимается в фильме, набирая в поисковике «"Ёлки 12", актёры, роли».

В этот раз создатели вновь соединяют знакомые лица и новых героев — формула, на которой держится вся серия.

Ветераны франшизы

Дмитрий Нагиев вновь появляется в роли дяди Юры, Рузиль Минекаев возвращается после «Ёлок 11», а Андрей Рожков и Надежда Маркина продолжают свои линии.

«Ёлки 12», актёры, которые заняты в картине — это ведь ещё про ностальгию, струны, которые трогают душу каждого зрителя, поэтому узнаваемые артисты присутствуют в картине обязательно.

Новые лица

Многие зрители не просто ищут информацию о том, кто снимается в «Ёлках 12», их интерсуют именно новые герои, которые изменят атмосферу фильма.

К проекту под №12 присоединились также артисты: Андрей Максимов, Дмитрий Журавлёв, Маш Милаш, Ольга Картункова, Борис Дергачёв, Юлия Топольницкая, Тина Стойилкович, Константин Белошапка и другие.

Режиссёры фильма — Ольга Долматовская, Юрий Коробейников, Борис Дергачёв и Андрей Силкин.

