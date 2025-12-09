Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание

Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание

9 декабря 2025 10:12
«Ёлки 12»

Публику порадует возвращение старых полюбившихся героев, а также новые лица в картине.

Премьера главного новогодней российско франшизы состоится 18 декабря 2025 года, и зрители уже вовсю ищут информацию о том, кто снимается в фильме, набирая в поисковике «"Ёлки 12", актёры, роли».

В этот раз создатели вновь соединяют знакомые лица и новых героев — формула, на которой держится вся серия.

Ветераны франшизы

Дмитрий Нагиев вновь появляется в роли дяди Юры, Рузиль Минекаев возвращается после «Ёлок 11», а Андрей Рожков и Надежда Маркина продолжают свои линии.

«Ёлки 12», актёры, которые заняты в картине — это ведь ещё про ностальгию, струны, которые трогают душу каждого зрителя, поэтому узнаваемые артисты присутствуют в картине обязательно.

"Елки 12"

Новые лица

Многие зрители не просто ищут информацию о том, кто снимается в «Ёлках 12», их интерсуют именно новые герои, которые изменят атмосферу фильма.

К проекту под №12 присоединились также артисты: Андрей Максимов, Дмитрий Журавлёв, Маш Милаш, Ольга Картункова, Борис Дергачёв, Юлия Топольницкая, Тина Стойилкович, Константин Белошапка и другие.

Режиссёры фильма — Ольга Долматовская, Юрий Коробейников, Борис Дергачёв и Андрей Силкин.

Также прочитайте: Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше

Фото: Кадры из фильма «Ёлки 12»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Нагиев возвращается, семья распадается: трейлер «Елок 12» намекнул на самую драматичную линию за всю историю франшизы (видео) Нагиев возвращается, семья распадается: трейлер «Елок 12» намекнул на самую драматичную линию за всю историю франшизы (видео) Читать дальше 10 декабря 2025
«Клуни так хорош, что забываешь дышать»: сериал «Джей Келли» от Netflix взял 86% у зрителей — и это только начало «Клуни так хорош, что забываешь дышать»: сериал «Джей Келли» от Netflix взял 86% у зрителей — и это только начало Читать дальше 10 декабря 2025
Премьера, которой боятся фанаты классики: что известно о новых «Приключениях Шурика» и почему мнения так расходятся Премьера, которой боятся фанаты классики: что известно о новых «Приключениях Шурика» и почему мнения так расходятся Читать дальше 10 декабря 2025
«Хамнет» — это 3 номинации на «Золотой глобус» и 100% одобрение критиков: но зрители не считают его идеальным «Хамнет» — это 3 номинации на «Золотой глобус» и 100% одобрение критиков: но зрители не считают его идеальным Читать дальше 9 декабря 2025
Слишком сложный, слишком длинный, слишком распиаренный? Фаворита «Золотого глобуса» «Битву за битвой» разносят зрители Слишком сложный, слишком длинный, слишком распиаренный? Фаворита «Золотого глобуса» «Битву за битвой» разносят зрители Читать дальше 9 декабря 2025
Как создавали огненные миры Пандоры: секреты съёмок нового «Аватара» — от живого пламени до «умного» пепла Как создавали огненные миры Пандоры: секреты съёмок нового «Аватара» — от живого пламени до «умного» пепла Читать дальше 9 декабря 2025
На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград Читать дальше 8 декабря 2025
В 2023 году эта история наделала много шума: в основе российского триллера – реальное громкое дело Андроновой, у которой украли голос в век ИИ В 2023 году эта история наделала много шума: в основе российского триллера – реальное громкое дело Андроновой, у которой украли голос в век ИИ Читать дальше 8 декабря 2025
«Гуд-бай, Америка!» — но зачем Данила Багров вообще туда рванул в фильме «Брат-2»? Скрытый мотив поездки, который мы пропускали много лет «Гуд-бай, Америка!» — но зачем Данила Багров вообще туда рванул в фильме «Брат-2»? Скрытый мотив поездки, который мы пропускали много лет Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше