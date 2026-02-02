Меню
Был тихоней, а стал преступником: почему Рожков в 4 сезоне «Первого отдела» вдруг начал убивать?

2 февраля 2026 18:37
Кадр из сериала «Первый отдел»

До сих пор в Сети не утихают споры.

Финал четвертого сезона «Первого отдела» обсуждают до сих пор. И не из-за главного дела, а из-за Рожкова. Персонаж, которого знали как спокойного и умного оперативника, вдруг оказался серийным убийцей. Для части зрителей это выглядело не поворотом сюжета, а сломом логики.

Самый частый вопрос сейчас звучит просто — почему Рожков начал убивать. И вот тут у сериала начинаются проблемы.

Где не сходится история

По версии сценария Рожков чувствовал себя выброшенным системой. На допросе он говорит, что его забыли и вычеркнули. Но зрители помнят другое. Он сам писал рапорт, его не гнали. Шибанов, наоборот, пытался его удержать.

Из-за этого мотивация выглядит притянутой. Не хватает пути героя к срыву. Нет постепенного надлома, который сделал бы трагедию понятной. Вместо сложного конфликта получился резкий скачок.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Зачем это могли сделать

Есть ощущение, что Рожкова вывели в «темную» зону не навсегда. Такой поворот удобно использовать как задел на будущее. Персонаж слишком заметный, чтобы просто исчезнуть.

Возможен откат через флешбеки или новую информацию. Тогда история заиграет иначе. Пока же его линия выглядит как заготовка под возвращение.

Парадокс в том, что зрители злятся не на злодея, а на нелогичность. Рожков был интересен именно как живой человек. И если его вернут с внятным объяснением, публика скорее примет это, чем нынешнюю версию.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Екатерина Адамова
