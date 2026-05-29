Почему Рика и Карла Граймс убрали из рейтингового сериала «Ходячие мертвецы»

Иногда создатели известных сериалов принимают решение о смерти главных героев, что может оказаться неожиданным для зрителей. Причины такого шага могут варьироваться от попыток повысить рейтинг до желания шокировать аудиторию.

Одним из таких примеров является сериал «Ходячие мертвецы», имеющий миллионы поклонников по всему миру. Он насчитывает 11 сезонов и имеет несколько спин-оффов, таких как «Бойтесь ходячих мертвецов», «Мир за пределами» и «Дэрил Диксон». Однако в данном случае речь пойдет о другом.

В 10 сезоне шоу произошло событие, которое шокировало фанатов — уход главного героя Рика Граймса. Этот персонаж был в центре сюжета с самого начала, и его исчезновение воспринималось как злой розыгрыш. На самом деле причина была довольно простой: актер Эндрю Линкольн решил уделять больше времени своей семье, которая проживает в Англии, в то время как съемки проходили в США. После 10 лет напряженной работы он предпочел семью карьере.

Ситуация с его экранным сыном Карлом, которого сыграл Чандлер Риггс, сложилась иначе. Актер, проходя через этапы взросления на съемочной площадке, не хотел покидать проект, однако его решили убрать из сериала в надежде повысить интерес к шоу. Эта попытка не привела к желаемому результату, а наоборот, вызвала разочарование и печаль среди преданных поклонников «Ходячих мертвецов».