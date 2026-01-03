Меню
Киноафиша Статьи Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи»

3 января 2026 07:29
Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

У выражения давняя история.

Фильм «Джентльмены удачи» уже много лет остается настоящей легендой советского кинематографа. Для настоящей операции под прикрытием скромный заведующий детсадом вынужден перевоплотиться в авторитетного вора. Эту роль блестяще сыграл Евгений Леонов.

Фильм подарил зрителям множество крылатых фраз, которые ушли в народ. Но смысл одной из них оказался особенно глубоким.

Реплика про редиску из фильма «Джентльмены удачи»

В культовой комедии «Джентльмены удачи» герой Евгения Леонова узнаёт, что на воровском жаргоне «редиска» означает нехорошего человека. По одной из версий, создателям пришлось придумать этот эвфемизм из-за цензуры, поскольку оригинальный тюремный сленг не пропускали в прокат.

Но сценарист Виктория Токарева упоминала, что вдохновение пришло из записей революционных политиков — в ней некоторые находчиво описывали коллег как «редисок», «красных» снаружи и «белых» внутри. И в 1920-е годы такой термин действительно использовали в политической полемике для обозначения лицемеров.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Съемки «Джентльменов удачи»

Съёмки фильма «Джентльмены удачи» отличались необычным подходом к достоверности. Евгений Леонов готовился к роли, изучая поведение настоящих заключённых. Он наблюдал за обитателями Бутырской тюрьмы через замочную скважину, записывая их манеры и жаргон в специальную тетрадь.

Режиссёр Александр Серый, сам бывший заключённый, тоже помогал актёру.

Тюремные сцены снимали в настоящей колонии строгого режима в Самарканде. Вся съёмочная группа находилась на территории учреждения только под охраной. Это создавало на площадке уникальную атмосферу, которая помогла актёрам передать достоверность своих персонажей.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как в «Джентльменах удачи» скрыли настоящего злодея.

Фото: Кадры из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
