Киноафиша Статьи Почему Нимфадора не любит свое имя? Все дело в его переводе

Почему Нимфадора не любит свое имя? Все дело в его переводе

16 сентября 2025 07:00
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Героиня настаивала на другом обращении.

Нимфадора Тонкс из мира «Гарри Поттера» — тот редкий персонаж, который ломает стереотипы даже в магическом обществе. Она независима, остроумна и категорически не выносит, когда её называют по имени — только фамилия, и точка.

«Ты бы тоже предпочитал фамилию, если бы дура-мамаша дала тебе такое имя», — заявляла она по сюжету.

За этим юмором скрывается внутренний конфликт. Имя Нимфадора, которое дословно переводится как «Дар нимф», для героини с таким боевым характером казалось нелепым и вычурным. Его выбрала её мать Андромеда, вдохновлённая романтическими образами, но Тонкс с юных лет предпочитала суровую простоту.

Она настаивала, чтобы её называли только по фамилии — коротко, резко и без намёка на излишнюю нежность. Для мракоборца, который ежедневно сталкивался с опасностью, это было вопросом своего рода профессионального имиджа.

Ранее портал «Киноафиша» писал про хороший поступок Долорес Амбридж.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
