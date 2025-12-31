Меню
Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так

Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так

31 декабря 2025 21:02
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Перед актером поставили очень сложную задачу. 

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые показали зрителям ровно 50 лет назад. С 1 января 1976 года эта история поселилась в сердцах миллионов. Она стала такой же неотъемлемой частью праздника, как традиционный салат «Оливье.

Но мало кто знает, что финальный актёрский состав мог быть совершенно иным. Практически все главные роли чуть не достались другим исполнителям.

Идея фильма

Идею фильма Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов придумали ещё в 1969 году. Позже режиссёр откровенно говорил, что первоначальной мотивацией был вполне «земной» повод — обычный заработок. Несложный состав действующих лиц открывал возможность для постановки практически в каждом советском театре.

Как вспоминал Рязанов, импульсом стала услышанная где-то бытовая история. Знакомый человек после «новогодней бани» по стечению обстоятельств оказался в совершенно незнакомом городе. Этот курьёзный случай стал единственной отправной точкой, а дальше авторам пришлось выстраивать сюжет самостоятельно. На создание полного текста у них ушло лишь четырнадцать дней.

Постановка «С лёгким паром» очень быстро завоевала популярность в регионах. Столица же осталась в стороне — идея поставить пьесу в московских театрах тогда не сработала. К мысли перенести историю на экран авторы вернулись только через несколько лет.

Но путь к экранизации оказался тернистым. Рязанов столкнулся с полным непониманием со стороны киностудий. Официальный отказ поставил крест на планах создания полнометражного фильма для широкого проката. Ситуацию спасло телевидение, которое проявило неожиданную гибкость и дало проекту зелёный свет.

Актеры «Иронии судьбы…»

Алису Фрейндлих, первую кандидатку на роль Нади, худсовет не утвердил. Рязанов рассматривал многих актрис, но в итоге остановился на польской звезде Барбаре Брыльске. Её он раньше видел в фильме «Анатомия любви».

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Роль Ипполита изначально получил Олег Басилашвили. Однако он вынужден был покинуть проект.

К тому моменту одна сцена с его участием уже была снята — та самая, где Надя поднимает с снега фотографию. На снимке был именно Басилашвили.

Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

На замену утвердили Юрия Яковлева, которого уговорили, несмотря на занятость в театре. Эпизод с фотографией переснимать не стали, так как к моменту обнаружения ошибки уже растаял снег.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

С поиском Лукашина тоже вышла непростая история. На эту роль даже пробовался Андрей Миронов, но ему не удалось сыграть убедительное опьянение.

Случайно появившийся на пробах Андрей Мягков покорил всех. Его игра была настолько естественной, что худсовет даже решил, будто он явился на съёмки нетрезвым, и чуть не забраковал кандидатуру. Впоследствии именно эта достоверность стала для Рязанова проблемой — фильм не раз обвиняли в пропаганде алкоголя.

Фото: Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
