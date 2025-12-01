Меню
Крош не от слова «крошка»? Почему героя «Смешариков» зовут именно так и как его имя перевели в Китае

1 декабря 2025 13:46
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Оригинальное имя отлично отражает характер героя.

Крош из «Смешариков» — это не просто голубой заяц с ушами-антеннами. Он неутомимый генератор идей и задора, который зажигает всех вокруг своей энергией. Но почему его назвали именно Крош, а не как-то более очевидно — Ушастик или Прыгун?

Объяснение имени

Одна из версий происхождения имени Кроша — самая простая и душевная. Всё дело в слове «крошка».

Ведь герой действительно похож на маленький комочек с ушами — такой же круглый, милый и беззаботный. Это ласковое обращение, которое так часто используют мамы, говоря о своих малышах, идеально передаёт его сущность.

Но есть и куда более остроумная версия происхождения имени. Создатели будто бы подглядели идею в английском языке — у слова «crash», что переводится как «авария» или «катастрофа». И правда, сложно придумать что-то более подходящее для него: где появляется Крош, там сразу начинается хаос, всё летит кубарем и переворачивается с ног на голову.

Кадр из мультсериала «Смешарики»

Крош за рубежом

В международной версии его имя пишут как «Krash». А вот в Китае героя зовут «Тусяотяо», что в переводе означает «маленький прыгающий заяц». И никакого «оттенка катастрофы»!

Ранее портал «Киноафиша» писал, что авторы «Смешариков» рассказали, почему у героев нет семей.

Фото: Кадры из мультсериала «Смешарики»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
