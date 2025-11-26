Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все

Мультсериал «Три кота» отмечает десятилетие на экранах — первая серия вышла ещё в октябре 2015 года. За это время проект собрал впечатляющую коллекцию: почти 300 эпизодов, две полнометражки и престижную премию «ТЭФИ».

Уже 11 декабря зрителей ждёт новый мультфильм-альманах «Путешествие во времени». Но несмотря на такую проработку вселенной, у зрителей все же остаются вопросы по мультсериалу. И один из них касается одежды котят и странного образа Коржика.

Почему котята не меняют одежду

Все десять лет котята остаются верны своему фирменному стилю. Коржик не расстаётся с тельняшкой и бескозыркой, Карамелька всегда с ярким бантом, а Компот — в своей узнаваемой зелёной шапочке.

«Котятам очень нравится, что они выглядят уникально, поэтому в каждой серии появляются в своих любимых костюмах», — объясняли создатели проекта.

Однако если у Карамельки и Компота аксессуары выглядят просто милыми деталями, то морская тема Коржика вызывает у зрителей особые вопросы.

Почему Коржик одет в тельняшку

Художник Андрей Сикорский создавал образы котят, используя исторические ассоциации. Коржик получил тельняшку и бескозырку не случайно — в дореволюционной России матросские костюмчики были популярной детской одеждой.

«Я подумал, что наряд идеально передаст бойкий характер котёнка и добавит ему очарования», — вспоминал художник.

Кстати, в тельняшке ходит и дедушка котят, но у него она подчеркивает образ одинокого морского волка.

