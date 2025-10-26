Даже путешествия во времени есть: 3 полнометражных мультфильма «Три кота», о которых мало кто знает

Вселенная «Трёх котов» уже давно переросла формат коротких серий. Теперь у любимых героев — собственные фильмы, где приключения становятся масштабнее, а мир — ещё ярче. От морских путешествий до новогодних чудес и путешествий во времени — вот всё, что стоит знать о полнометражных историях пушистого трио.

«Три кота и море приключений» (2022)

Первый полнометражный фильм о котятах вышел в 2022 году и стал настоящим событием для поклонников сериала. Коржик, Карамелька и Компот отправляются вместе с родителями на морской курорт, где их ждут солнечные дни, новые друзья и, конечно, самые неожиданные открытия.

Фильм сохранил ту самую добрую атмосферу оригинала, но добавил больше динамики и красочных локаций. Юмор стал чуть взрослее, а посыл — традиционно семейным: отдых — это не только веселье, но и испытание на взаимопомощь и заботу.

«Три кота. Зимние каникулы» (2024)

Следующее большое приключение, «Три кота. Зимние каникулы», случилось в канун Нового года. В 2024 году котята отправляются с семьёй в сказочную Северландию — страну снега, чудес и ароматных пирогов.

Здесь всё дышит волшебством: ледяные дворцы, северные коты, снежные загадки и дух настоящего праздника. В фильме много зимнего очарования и семейного тепла — идеальный выбор для декабрьского вечера, когда за окном кружится метель, а дома пахнет мандаринами.

«Три кота. Путешествие во времени» (2025)

Премьера третьего фильма назначена на 11 декабря 2025 года, и это, пожалуй, самое амбициозное приключение Коржика, Карамельки и Компота. Герои случайно запускают таинственное устройство и переносятся в разные эпохи — от древнего мира до далёкого будущего.

Создатели обещают массу забавных ситуаций, исторических деталей и встречу с котами из других времён. Это будет не просто развлечение, а настоящее путешествие через время и фантазию, где, как всегда, побеждает дружба и любопытство.

Каждый фильм о «Трёх котах» — это добрый мультяшный праздник, где уют, юмор и семейные ценности идут лапа об лапу с приключениями. Котята растут, но остаются теми же непоседами, которые напоминают зрителям: чудеса случаются, если верить и действовать вместе.

