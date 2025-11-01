Меню
Почему именно у Геральта седые волосы? Ведь у других ведьмаков нет такой особенности

1 ноября 2025 17:38
Кадр из сериала «Ведьмак»

С этим связано несколько версий.

«Ведьмак» — один из самых популярных фэнтези-сериалов Netflix. Главную роль Геральта из Ривии сначала исполнял Генри Кавилл, но затем его сменил Лиам Хемсворт.

Сериал погружает зрителей в мрачный мир, где ведьмаки — наемные охотники на чудовищ — сражаются с монстрами, магией и политическими интригами. Ключевые сюжетные линии связаны с судьбой Геральта, могущественной чародейки Йеннифэр из Венгерберга и юной принцессы Цири, чья связь предопределена древним пророчеством.

С обликом Геральта, пожалуй, знакомы даже те, кто никогда не смотрел сериал и не включал видеоигру. Его отличительным признаком являются платиновые длинные волосы. Для того, чтобы так поседеть, герой еще сравнительно молод. А значит с оттенком связана другая история.

Версии фанатов

Знаменитая седина Геральта — это своеобразный знак отличия, доставшийся страшной ценой. Прежде чем стать тем самым Ведьмаком, он прошел через суровую Школу Волка.

Здесь обычных мальчиков превращали в идеальных охотников на чудовищ. Процесс обучения был настолько жестоким, что большинство учеников не выживали.

Геральт не просто выстоял — он добровольно пошел на усиленные мутации. Дополнительные испытания травами оставили видимый след. Его волосы навсегда потеряли цвет, а душа — часть человечности, пишет автор Дзен-канала «МБлог».

Кадр из сериала «Ведьмак»

Версия из книг и кино

А вот польские комиксы предлагают романтическую версию — якобы он поседел от горя после гибели друга Гвельта. Однако каноничные книги Анджея Сапковского раскрывают иную причину.

Согласно первоисточнику, Геральт прошел через уникальные эксперименты. Его врожденная предрасположенность к магии позволила магам провести над ним усиленные мутации. Но травы тут не причем.

«Маги провели над ним дополнительные мутации, уже более сложные. Из-за этого его волосы утратили пигментацию, не поседели, а именно утратили пигмент, став молочно-белыми», — пишут в Сети.

Эту версию подтверждает и аниме «Ведьмак: Кошмар волка». В финале зрителям показали юного Геральта с полностью выпавшими волосами — так его организм отреагировал на мутагенные процессы. После этого волосы отросли, но стали бесцветными — и это его индивидуальная особенность.

Кадр из мультсериала «Ведьмак: Кошмар волка»

Ранее портал «Киноафиша» писал, как шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему Хемсворт — идеальный Геральт.

Фото: Кадры из сериала «Ведьмак», мультсериала «Ведьмак: Кошмар волка»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
