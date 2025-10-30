Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему Хемсворт — идеальный Геральт: зря зрители так не хотят смотреть 4 сезон

После ухода Генри Кавилла поклонники «Ведьмака» боялись, что сериал утратит свой стержень. Однако шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич уверена: Лиам Хемсворт не просто замена, а новое дыхание легендарного героя.

«Он ранен, но не сломлен»

В интервью GamesRadar+ Хиссрич рассказала, что решение утвердить Хемсворта совпало с поворотом в судьбе персонажа. Четвёртый сезон покажет Геральта в самый тёмный период его жизни — после поражения от Вильгефорца.

Он потерял всё: дочь, любовь, веру в себя. И именно в этот момент, по словам Хиссрич, нужен был актёр, способный соединить физическую мощь и внутреннюю уязвимость.

«Лиам умеет быть эмоциональным, не теряя силы. Он играет мужчину, который разбит, но не сдаётся», — объяснила она.

Хемсворт сомневался, но рискнул

Сам актёр признался, что долго колебался, прежде чем согласиться на роль. Сменить Кавилла — задача, близкая к самоубийственной.

«Я знал, что иду туда, где уже есть фанаты, где у героя есть лицо. Но я любил этот мир и хотел рассказать историю по-своему — с уважением к оригиналу», — сказал Хемсворт.

Хиссрич вспоминает первый съёмочный день:

«Когда он вошёл на площадку — с этой сдержанной яростью, тяжёлым взглядом и мягкой печалью в голосе — все поняли: Геральт вернулся».

Новый «Ведьмак» — не продолжение, а перерождение

Четвёртый сезон станет самым мрачным и личным в истории сериала. Геральт теперь не просто убийца чудовищ, а человек, который борется со своим прошлым. И в этом смысле Лиам Хемсворт оказался идеален — не копия Кавилла, а новая интерпретация охотника, потерявшего себя, но не меч.

Все восемь эпизодов «Ведьмака» выйдут на Netflix 30 октября.

Ранее мы писали: Смысл Камней Бесконечности был в перчатке Таноса, но и в одиночку они были сильнее «Мстителей»: о чем умолчал Marvel.