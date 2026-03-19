Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
А вы тоже замечали? Почему девочки из «Гадкого я» за 15 лет никак не вырастут

19 марта 2026 11:21
Кадр из мультфильма «Гадкий я 3»

Образы персонажей остаются неизменными.

Первый мультфильм «Гадкий я» появился ещё в 2010 году. Прошло уже больше 15 лет, но три малышки Грю — Марго, Эдит и Агнес — остаются точно такими же, как в самом начале. Они не взрослеют, не меняют стиль, хотя вокруг них выросло уже несколько сиквелов и спин-оффов. Почему же создатели так упорно сохраняют их детский облик?

Один из режиссёров франшизы, Крис Рено, рассказал о судьбе девочек в интервью. Он подтвердил, что идея взросления малышек действительно приходила в голову.

Кадр из мультфильма «Гадкий я 3»

Команда даже обдумывала сюжет, где Марго собиралась бы в колледж, а младшие сестры переживали подростковый возраст. Однако от этих планов в итоге отказались.

«Это забавный и частый вопрос. Но я не уверен, что зрителям на самом деле так уж интересно видеть, как они взрослеют. Да, мы могли бы пойти по пути, где Марго исполняется 18, и она уезжает в колледж. Однако мы выбрали другую стратегию, больше похожую на "Симпсонов". Ведь в этом мультсериале герои тоже не стареют уже много-много лет», — признался режиссёр.

Фото: Кадры из мультфильма «Гадкий я 3» (2017)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше