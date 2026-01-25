Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой

Перевод и так ясен, но что все это значит?

Прозвище «Дэдпул» у культового героя комиксов Marvel — один из самых известных и ироничных псевдонимов в поп-культуре.

Но что интересно, происхождение этого прозвища в оригинальных комиксах и в успешной кинофраншизе с Райаном Рейнольдсом в главной роли — заметно отличается.

Дэдпул в комиксах

В мире комиксов Marvel прозвище Дэдпула родилось в жутковатой обстановке программы «Оружие Икс». Его мучители, доктор Киллебрю и Аджакс, развлекались жестокой игрой.

Они заключали пари, или «пул», на то, сколько дней проживёт очередной подопытный. Этот мрачный «смертельный пул» (dead pool) и дал имя будущему наёмнику.

Но у создателей персонажа был и другой мотив. Авторы заметили, что их герой по стилю напоминает Дэтстроука — знаменитого антагониста из вселенной DC Comics. Им понравилась эта ирония.

Поэтому они взяли реальное имя Дэтстроука, Слейд Уилсон, и, немного изменив, подарили его своему персонажу — так появился Уэйд Уилсон.

Дэдпул в фильмах

В киновселенной прозвище Дэдпула появилось в ещё более мрачном месте. Уэйд Уилсон оказался в лечебнице, которую сложно было назвать больницей — скорее, тюрьмой для тех, кого неудачные эксперименты изуродовали и сломали.

Самые стойкие обитатели этого места, чтобы как-то скрасить своё существование, организовали тотализатор. Они делали ставки на то, кто из несчастных пациентов не выдержит мучений первым — умрёт от последствий опытов или сведёт счёты с жизнью. Это и было их «мёртвое пари» (dead pool).

На Уэйда Уилсона, над которым экспериментировали чаще и беспощаднее, чем над кем-либо, ставили постоянно. Его шансы «выиграть» в этой кошмарной лотерее были астрономически низки — 1000 к 1. Эта невероятная, почти сверхъестественная живучесть и сделала его королём пари, «королём Дэдпула».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.