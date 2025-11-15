Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Бамблби молчал четыре фильма подряд и при чем тут Мегатрон: вот что скрыли «Трансформеры»

Почему Бамблби молчал четыре фильма подряд и при чем тут Мегатрон: вот что скрыли «Трансформеры»

15 ноября 2025 20:04
Кадр из фильма «Трансформеры»

Желтый милашка общался с помощью радио.

Бамблби — самый загадочный автобот в бэйверсе. В «Трансформерах» (2007) он вдруг говорит своим голосом, а в «Мести падших», «Тёмной стороне Луны» и «Эпохе истребления» снова прячется за радио.

И только в «Последнем рыцаре» мы слышим его чистую речь, хотя Оптимус уверял: «Последний раз я слышал тебя на Кибертроне». Значит, тайна тут глубже, чем казалось.

Чтобы понять, как Бамблби вернул голос, нужно сначала разобраться, где он его потерял.

Как он потерял голос

Если не брать в расчёт отдельную ленту «Бамблби», остаётся логичная версия: модуль был повреждён ещё при падении Кибертрона. Во флэшбеках Второй мировой он молчит и общается жестами — значит, говорить уже не мог.

В комиксах его модуль ломает Мегатрон, и именно это лучше всего стыкуется с образом лидера десептиконов, который разрывает противников голыми руками.

Кадр из фильма «Трансформеры»

Почему он говорил в 2007 году

Рэтчет объясняет: голосовой модуль повреждён, но не уничтожен. Бамблби может выдавать хриплые обрывки собственного голоса, а недостающие фрагменты достраивает радио. Поэтому его речь — это странная смесь тембра и цитат из эфира. Он буквально собирает реплики вручную, используя частоты как заплатки.

Как он заговорил снова

В «Последнем рыцаре» голос становится чище. Настройки Рэтчета постепенно дали эффект, но решающим моментом стала битва с Немезис-Праймом. Стресс, страх и перегрузка сделали то, что ремонт не мог: система словно перезапустилась. После этого Бамблби говорит увереннее, а радио использует лишь по привычке — как старый инструмент, от которого уже не зависит.

Ранее мы писали: Смысл Камней Бесконечности был в перчатке Таноса, но и в одиночку они были сильнее «Мстителей»: о чем умолчал Marvel.

Фото: Кадр из фильма «Трансформеры»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не начинайте с первого фильма — иначе все перепутаете: правильная хронология «Трансформеров» на 20 часов экранного времени Не начинайте с первого фильма — иначе все перепутаете: правильная хронология «Трансформеров» на 20 часов экранного времени Читать дальше 12 ноября 2025
Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео? Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео? Читать дальше 16 ноября 2025
Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо Читать дальше 16 ноября 2025
Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря» Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря» Читать дальше 16 ноября 2025
«Терминатор 2: Судный день» должен был закончиться иначе: а его сиквел от Кэмерона и вовсе видели только единицы «Терминатор 2: Судный день» должен был закончиться иначе: а его сиквел от Кэмерона и вовсе видели только единицы Читать дальше 16 ноября 2025
Еще помните Лабубу? Скоро про странных монстриков выйдет фильм, а может и целая франшиза Еще помните Лабубу? Скоро про странных монстриков выйдет фильм, а может и целая франшиза Читать дальше 16 ноября 2025
Эта загадка мучила всех зрителей «Черного телефона 2»: что шепнула Гвен своему брату Финни в финале Эта загадка мучила всех зрителей «Черного телефона 2»: что шепнула Гвен своему брату Финни в финале Читать дальше 16 ноября 2025
Барон Харконнен в «Дюне» не всегда был огромным монстром: в его болезни виновата одна женщина Барон Харконнен в «Дюне» не всегда был огромным монстром: в его болезни виновата одна женщина Читать дальше 16 ноября 2025
Всю франшизу пересматривать необязательно: какие фильмы о Хищнике надо увидеть перед «Планетой смерти» Всю франшизу пересматривать необязательно: какие фильмы о Хищнике надо увидеть перед «Планетой смерти» Читать дальше 16 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше