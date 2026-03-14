По советскому «Шерлоку» сходят с ума не только в Англии: в Турции его считают лучшим в мире

14 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Местные критики в восторге от экранизации.

Советский Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова давно уже стал легендой, причем далеко за пределами бывшего Союза. Британцы, известные своей трепетной ревностью к образу великого сыщика, признали нашего актера едва ли не лучшим воплощением героя Конан Дойла. Но, как выяснилось, не только англичане оценили работу Ливанова.

Совершенно неожиданно горячими поклонниками советского сериала оказались турки. Местные критики принялись разбирать фильм по косточкам и нашли в нем не просто удачную экранизацию, а настоящее попадание в ту самую неуловимую атмосферу викторианской Англии.

Отзывы в Турции

Несколько лет назад турецкое издание Daily Sabah опубликовало рецензию, которая наверняка порадовала всех причастных к созданию легендарного сериала. Критик Нагихан Халилоглу не поскупилась на комплименты и назвала работу Игоря Масленникова одной из лучших экранизаций приключений великого сыщика, какие только снимали в мире.

Особенно Халилоглу впечатлило, как ленинградские кинематографисты умудрились воссоздать дух викторианского Лондона, не выезжая в Британию. Рижские улочки под чутким руководством художников превратились в столицу Туманного Альбиона, чугунные перила и бархатные портьеры создавали нужную фактуру, а музыка, по словам критика, звучала на таком уровне, что ее буквально можно было «ощутить кожей».

Мнение критика

Нагихан Халилоглу обратила внимание на каждую деталь: костюмы, выверенные до мелочей, сдержанную актерскую игру и визуальный ряд, который подчеркивает уютный интеллектуальный мир Холмса на Бейкер-стрит.

«Создателям удалось невозможное — сделать иллюзию достовернее самой реальности», отметила Халилоглу.

А Василий Ливанов в роли Холмса, по мнению Халилоглу, предстает именно таким, каким его хотят видеть настоящие поклонники Конан Дойла: гениальным, но при этом живым и человечным.

Фото: Кадры из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Зачем в «Девчатах» Анфисе постоянно «обрезали» ноги: Дружинина едва не лишилась роли в хите Зачем в «Девчатах» Анфисе постоянно «обрезали» ноги: Дружинина едва не лишилась роли в хите Читать дальше 16 марта 2026
Этот советский хит до сих пор не понимают в России: а на IMDb его сравнивают со «Звездными войнами» и советуют посмотреть каждому Этот советский хит до сих пор не понимают в России: а на IMDb его сравнивают со «Звездными войнами» и советуют посмотреть каждому Читать дальше 14 марта 2026
Даже не поверила бы: кто озвучивал Наталью Варлей в фильмах Гайдая Даже не поверила бы: кто озвучивал Наталью Варлей в фильмах Гайдая Читать дальше 14 марта 2026
До сих пор липну у экрана: этот советский детектив покруче, чем «Место встречи изменить нельзя» и «Первый отдел» До сих пор липну у экрана: этот советский детектив покруче, чем «Место встречи изменить нельзя» и «Первый отдел» Читать дальше 13 марта 2026
В Сети обрушились на «Девчат»: «Если это подруги, то каковы тогда враги? Сплошные лицемерки» В Сети обрушились на «Девчат»: «Если это подруги, то каковы тогда враги? Сплошные лицемерки» Читать дальше 13 марта 2026
Крепче за баранку держись! Угадайте советские фильмы по кадрам с водителем (тест) Крепче за баранку держись! Угадайте советские фильмы по кадрам с водителем (тест) Читать дальше 17 марта 2026
В СССР играли все: ответьте на 7/7 вопросов по культовой комедии «Спортлото-82» В СССР играли все: ответьте на 7/7 вопросов по культовой комедии «Спортлото-82» Читать дальше 17 марта 2026
Гоше такие деньги и не снились: сколько зарабатывала Катерина в «Москве слезам не верит» Гоше такие деньги и не снились: сколько зарабатывала Катерина в «Москве слезам не верит» Читать дальше 17 марта 2026
Зря Катерина закрутила с Рудиком: в Сети нашли идеального мужа для Тихомировой — это точно не Гоша Зря Катерина закрутила с Рудиком: в Сети нашли идеального мужа для Тихомировой — это точно не Гоша Читать дальше 17 марта 2026
