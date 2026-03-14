По советскому «Шерлоку» сходят с ума не только в Англии: в Турции его считают лучшим в мире

Советский Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова давно уже стал легендой, причем далеко за пределами бывшего Союза. Британцы, известные своей трепетной ревностью к образу великого сыщика, признали нашего актера едва ли не лучшим воплощением героя Конан Дойла. Но, как выяснилось, не только англичане оценили работу Ливанова.

Совершенно неожиданно горячими поклонниками советского сериала оказались турки. Местные критики принялись разбирать фильм по косточкам и нашли в нем не просто удачную экранизацию, а настоящее попадание в ту самую неуловимую атмосферу викторианской Англии.

Отзывы в Турции

Несколько лет назад турецкое издание Daily Sabah опубликовало рецензию, которая наверняка порадовала всех причастных к созданию легендарного сериала. Критик Нагихан Халилоглу не поскупилась на комплименты и назвала работу Игоря Масленникова одной из лучших экранизаций приключений великого сыщика, какие только снимали в мире.

Особенно Халилоглу впечатлило, как ленинградские кинематографисты умудрились воссоздать дух викторианского Лондона, не выезжая в Британию. Рижские улочки под чутким руководством художников превратились в столицу Туманного Альбиона, чугунные перила и бархатные портьеры создавали нужную фактуру, а музыка, по словам критика, звучала на таком уровне, что ее буквально можно было «ощутить кожей».

Мнение критика

Нагихан Халилоглу обратила внимание на каждую деталь: костюмы, выверенные до мелочей, сдержанную актерскую игру и визуальный ряд, который подчеркивает уютный интеллектуальный мир Холмса на Бейкер-стрит.

«Создателям удалось невозможное — сделать иллюзию достовернее самой реальности», — отметила Халилоглу.

А Василий Ливанов в роли Холмса, по мнению Халилоглу, предстает именно таким, каким его хотят видеть настоящие поклонники Конан Дойла: гениальным, но при этом живым и человечным.