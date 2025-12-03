Питерские трущобы, «Красный треугольник» и дом-«психушка»: где на самом деле снимали «Волшебный участок 2»

Съёмки второго сезона «Волшебного участка» прошли в Санкт-Петербурге. Режиссёр Степан Гордеев и шоураннер Александр Носков решили перенести действие, чтобы расширить мир сериала.
Гордеев заметил в интервью blog.okko.tv, что в Питере съёмки оказалось вести намного проще, чем в Москве:
«Например, перекрыть улицы, большие и крупные перекрестки, даже в центре города. Мы снимали прямо на Дворцовой площади и у Исаакиевского собора: ездили на машинах, делали трюки, летали».
Завод «Красный треугольник»
Первая серия второго сезона снималась на заводе «Красный треугольник» с сохранившимися кирпичными стенами и металлическими рельсами.
Режиссёр признался, что место его сразу впечатлило: индустриальные корпуса работают на атмосферу заброшенного «портала» в другой мир и идеально подходят для опасных сказочных миссий.
Дворцовая площадь и Исаакиевский собор
Часть трюков и погонь снимали прямо на Дворцовой площади и у Исаакиевского собора. Здесь делали крупные сцены с машинами и «полетами» героев.
Петербург в этих эпизодах играет сам себя — парадный, открытка, на фоне которой разворачивается сказочный сюжет.
Канонерский остров и коммуналка
Отдельную смену провели на Канонерском острове: сначала сняли сцены под огромной автомобильной эстакадой, затем — в коммунальной квартире, где за съёмочным процессом наблюдали местные жители. Этот блок даёт сериалу именно «земной» Петербург с его дворами и бытом.
Заброшенный особняк и бывшая психбольница
Много эпизодов снято в заброшенном особняке недалеко от БДТ и в здании бывшей психиатрической больницы.
Эти интерьеры отвечают за мрачную часть мира «Волшебного участка 2»: здесь размещают базы злодеев, странные лаборатории и «проклятые» пространства.
Районы у «Лахта-центра»
Съёмочная группа отдельно отметила локации у «Лахта-центра», где старые деревянные дома стоят на фоне гигантского небоскрёба.
Этот контраст вписали в визуальный код сезона: сказочные сюжеты живут между прошлым и настоящим, как и сам Петербург.
Клуб «Мутабор» и другие площадки
Часть съёмок второго сезона проходила и в московском клубе «Мутабор» — там делали сцену взрослой «волшебной» вечеринки. Остальные фантастические интерьеры строили в павильонах, чтобы безопасно взрывать, заливать дымом и запускать в полёт героев и монстров.
