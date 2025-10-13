Леха спасет Петербург: 2 сезон «Волшебного участка» вот-вот выйдет – узнали не только дату премьеры, но и некоторые спойлеры

Сериал «Волшебный участок» успел стать феноменом — зрители обсуждали каждую серию, спорили, кто страшнее: Баба Яга или депрессия главного героя, и не скрывали восторга от абсурдного юмора.

После финала первого сезона фанаты засыпали Okko вопросами: будет ли продолжение? И вот теперь стало известно — оно уже на подходе.

Петербург принимает дежурство

Во второй части Лёха Попов, бывший полицейский-снайпер, снова в форме. За его плечами — посттравматический синдром, запой и боль утрат, но впереди куда более странные испытания. Вместе со старой командой он перебирается из Москвы в Петербург — город, где туманы не менее густы, чем местная магия.

На новом месте его ждут не только старые знакомые — Гном, Краснова, Заяц и Михалыч, — но и свежие силы: говорящий пёс Палыч (Антон Лапенко), волшебник Мерлин (Виктор Бычков), Хозяйка Медной горы (Анна Уколова) и даже Данила-мастер.

Старые злодеи, новые правила

Кощей теперь живёт в теле Василисы, а Ворон продолжает плести интриги, словно из тумана. Участок снова полон дел, где протокол соседствует с заклинанием, а допрос может закончиться превращением подозреваемого в жабу.

Петербург стал ареной нешуточных магических разборок, и кажется, что даже Медный всадник вздрогнул бы от такой напасти.

Как всё начиналось

Лёха – бывший полицейский снайпер с посттравматическим синдромом, в разгаре алкогольного запоя узнает о смертельной болезни сестры Кати. Катя не хочет, чтобы после смерти её дочку отдали в детский дом, и просит Лёху взяться за голову, чтобы он стал опекуном для восьмилетней девочки. Лёха за свою жизнь уже потерял много близких людей, поэтому делает всё, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок.

Участок оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Лёха — сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у бывшего снайпера не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся для Лёхи настоящим испытанием.

Съёмки и премьера

Режиссёр Степан Гордеев («Чернобыль: зона отчуждения», «Перевал Дятлова») и сценарист Александр Носков («Капельник», «Гости из прошлого») сохранили прежний драйв и чувство абсурда. Второй сезон выйдет 9 ноября. Не пропустите!

Создатели обещают: локации станут масштабнее, грим — ещё убедительнее, а фэнтези — ближе к российской действительности.

«Во втором сезоне я пожалел артистов и решил не писать зимний сценарий, чтобы они не мёрзли. Но нужно было как-то расширять историю, сделать её ещё более удивительной, поэтому пришла идея перенести действие в Санкт-Петербург, добавив новых сказочных персонажей не только из России, но и со всего мира. Как они оказались в Санкт-Петербурге? Я решил, что Петр Первый во времена Великого Посольства привез их с собой в город, и они там остались. Что касается основных героев, то хотелось бы, чтобы они не менялись и продолжали веселить зрителей. Сама же история, как и в первом сезоне, будет развиваться вертикально, где каждая серия — отдельный кейс», — рассказал Александр Носков, автор сценария.

Конец или только начало?

«Волшебный участок» возвращается туда, где грань между былью и сказкой тоньше, чем питерский туман. Осталось лишь дождаться ноября — и снова увидеть, как чудеса сталкиваются с протоколом.

