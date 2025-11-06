Меню
Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы

6 ноября 2025 22:58
Кадр из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга»

Волшебного колчана у него точно не было.

Эльфы во «Властелине колец» обладали невероятно острым зрением. Это делало их искусными лучниками, и Леголас был самым знаменитым из них. Он мог поражать цели с большого расстояния, оставаясь вне досягаемости для врагов.

Однако у лука существовал очевидный недостаток — постоянная потребность в стрелах. Но это не мешало Леголасу эффективно сражаться.

Создавалось впечатление, что его колчан никогда не пустел. Это особенно удивительно, учитывая долгие переходы Братства по диким землям.

Возникает закономерный вопрос — откуда у эльфа постоянно появлялись новые стрелы?

Стрелы Леголаса

В киноверсии «Братства Кольца» эльфийский лучник столкнулся с серьезной нехваткой боеприпасов после ожесточенного противостояния в подземельях Мории. К финалу этой эпической битвы его колчан опустел до трех стрел.

В расширенной редакции картины присутствует знаковая сцена в Лотлориэне. В ходе церемонии дарения Галадриэль вручает Леголасу не просто новый лук, а уникальное оружие.

Однако на этом пополнение арсенала не завершилось. Эльф получил также изысканно украшенный колчан и специальные стрелы.

В последующих частях кинотрилогии вопрос пополнения боезапаса решался в различных локациях. Среди ключевых точек были укрепленный Эдорас, неприступная Хельмова Падь и величественный Минас Тирит.

Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Леголас в боях

Питер Джексон дважды демонстрирует зрителям моменты полного истощения запасов Леголаса. Первый инцидент произошел в кульминационный момент обороны Хельмовой Пади.

Но наиболее драматичный эпизод был в «Битве пяти воинств». В решающий момент попытка эльфа прийти на помощь Тауриэль обернулась неприятным открытием — колчан пуст. Проявив импровизацию, Леголас использовал тролля, создав импровизированный переход для ближнего боя с Болгом.

За кадром оставался важный аспект — как пополнялся колчан. После каждой битвы эльф собирал уцелевшие стрелы. Часть из них неизбежно приходила в негодность, но значительное количество возвращалось в колчан, включая трофейные стрелы урук-хаев, подходящие по характеристикам.

Эти бытовые моменты просто не показывали в фильме, чтобы не нарушать динамику и зрелищность, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор.

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
