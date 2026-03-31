Питер Джексон даже не осмелился их показать: куда подевались вампиры во «Властелине колец»

31 марта 2026 07:29
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Джон Толкин их упоминал.

Уже много веков вампиры остаются одним из самых стойких символов потустороннего страха, прочно укорененным в европейской мифологии. Бессмертные создания, что выходят на охоту под покровом ночи, не утратили своей власти и в современную эпоху. И, как выясняется, даже мифология Средиземья не обошлась без этих легендарных кровопийц.

Вампиры у Толкина

В легендариуме Толкина образ вампира впервые возникает в «Песне Лютиэн». Там появляется Турингветиль — слуга Саурона, правящего в ту пору островом Тол Сирион. Любопытно, что в этой же поэме фигурируют и оборотни — еще один классический хоррор-образ.

По разным версиям сказания, Турингветиль погибает при штурме крепости Саурона: либо ее убивает Хуан, либо она гибнет вместе со стенами, разрушенными Лютиэн. При жизни она служила связной между Сауроном и Морготом — вероятно, разнося послания между Ангбандом и островом-крепостью.

После ее смерти Лютиэн сама принимает облик вампира, а Берену достается личина Драуглуина, прародителя всех оборотней. Так они проникают в Ангбанд, чтобы похитить Сильмариль из короны Моргота. Там Тёмный Властелин встречается с Лютиэн, которая все еще носит чужой облик.

Толкин, впрочем, не пошел по пути канонического вампирского образа. Его Турингветиль —послушный слуга, летучая природа которой служит сугубо утилитарным целям. Однако в тексте есть намек, что облик летучей мыши — лишь одна из ипостасей этой сущности.

Другие вампиры

Хотя образ вампира мелькает в разных вариантах толкиновских сказаний — и даже сам Тёмный Властелин прибегает к нему — о природе этих созданий в Средиземье почти ничего не известно.

Остались ли такие существа после того, как Моргот пал, — можно только догадываться. Но ясно одно: встреча с ними вселяла в сердца людей ужас, навсегда оставаясь в памяти как одно из самых страшных событий в мифологии толкиновского мира. Впрочем, эльфы, подобные Лютиэн, умели давать им отпор, отмечает автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002)
Светлана Левкина
