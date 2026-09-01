Петров возвращается в самом неожиданном сериале-рекордсмене 2025 года: для «Камбэка» снимут летний спешел

А не за горами и второй сезон.

«Камбэк» стал настоящей «тёмной лошадкой» среди российских сериалов. Проект вышел на «Кинопоиске» 4 октября 2025 года, а уже через десять дней собрал более 2 млн зрителей. Это стало рекордным результатом для отечественных сериалов.

При этом «Камбэк» стартовал практически без масштабной рекламной поддержки: дату премьеры объявили всего за девять дней, а полноценный трейлер появился лишь за сутки до релиза. Теперь неожиданно успешная история получит продолжение в формате специального эпизода «Камбэк. В лето». Премьера «жаркого» спешла запланирована на декабрь.

Сюжет

События специального эпизода перенесут зрителей на 21 год назад. Даша собирается попасть на концерт любимого исполнителя Андрея Губина, но пропускает его выступление в своём городе. Тогда друзья отправляются вместе с ней в другой город, где артист должен выступить снова.

Детали

Работа над «спешлом» «Камбэк. В лето» уже стартовала, сообщила «Газета.Ru». Его снимут в формате полнометражного 90-минутного фильма. Премьера запланирована на декабрь 2026 года.

Александр Петров вновь сыграет Компота — странствующего героя с добрым характером и необычными способностями.

К своим образам вернулись все основные актеры. В специальном выпуске также появится новый артист, имя которого создатели пока не раскрывают. Ему досталась роль главного противника героев.

Параллельно уже ведётся производство второго сезона «Камбэка». На этот раз действие развернётся в 2006 году: бывшие школьники начнут самостоятельную взрослую жизнь и окажутся втянуты в крупную авантюру.

Премьера этих серий состоится в 2027 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.