Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Петров возвращается в самом неожиданном сериале-рекордсмене 2025 года: для «Камбэка» снимут летний спешел

Петров возвращается в самом неожиданном сериале-рекордсмене 2025 года: для «Камбэка» снимут летний спешел

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Камбэк»

А не за горами и второй сезон.  

«Камбэк» стал настоящей «тёмной лошадкой» среди российских сериалов. Проект вышел на «Кинопоиске» 4 октября 2025 года, а уже через десять дней собрал более 2 млн зрителей. Это стало рекордным результатом для отечественных сериалов.

При этом «Камбэк» стартовал практически без масштабной рекламной поддержки: дату премьеры объявили всего за девять дней, а полноценный трейлер появился лишь за сутки до релиза. Теперь неожиданно успешная история получит продолжение в формате специального эпизода «Камбэк. В лето». Премьера «жаркого» спешла запланирована на декабрь.

Сюжет

События специального эпизода перенесут зрителей на 21 год назад. Даша собирается попасть на концерт любимого исполнителя Андрея Губина, но пропускает его выступление в своём городе. Тогда друзья отправляются вместе с ней в другой город, где артист должен выступить снова.

Кадр из сериала «Камбэк»

Детали

Работа над «спешлом» «Камбэк. В лето» уже стартовала, сообщила «Газета.Ru». Его снимут в формате полнометражного 90-минутного фильма. Премьера запланирована на декабрь 2026 года.

Александр Петров вновь сыграет Компота — странствующего героя с добрым характером и необычными способностями.

К своим образам вернулись все основные актеры. В специальном выпуске также появится новый артист, имя которого создатели пока не раскрывают. Ему досталась роль главного противника героев.

Параллельно уже ведётся производство второго сезона «Камбэка». На этот раз действие развернётся в 2006 году: бывшие школьники начнут самостоятельную взрослую жизнь и окажутся втянуты в крупную авантюру.

Премьера этих серий состоится в 2027 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Камбэк»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма» Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма» Читать дальше 5 сентября 2026
Как «Мухтар», только «в женской версии»: Россия 1 собирается повторить культовый сюжет про опера с собакой, но зрители уже негодуют Как «Мухтар», только «в женской версии»: Россия 1 собирается повторить культовый сюжет про опера с собакой, но зрители уже негодуют Читать дальше 1 сентября 2026
В «Фишере 4» вернут героя из 1 сезона: зрители зря делали ставку на Янковского В «Фишере 4» вернут героя из 1 сезона: зрители зря делали ставку на Янковского Читать дальше 3 сентября 2026
Во всем круче «Слова пацана»: этот новый сериал НТВ про банды 90-х снят по жутким реальным событиям Во всем круче «Слова пацана»: этот новый сериал НТВ про банды 90-х снят по жутким реальным событиям Читать дальше 1 сентября 2026
Скандинавский нуар есть и у нас: эти 3 российских детектива ничуть не уступают по атмосфере хитам из Европы Скандинавский нуар есть и у нас: эти 3 российских детектива ничуть не уступают по атмосфере хитам из Европы Читать дальше 5 сентября 2026
СМЕРШ возвращается: начались съемки нового военного детектива — теперь в 1945 году СМЕРШ возвращается: начались съемки нового военного детектива — теперь в 1945 году Читать дальше 5 сентября 2026
НТВ, у нас отмена! Почему зрители отказываются ждать премьеры нового «Невского»: «Скоро будет как в "Санта-Барбаре"» НТВ, у нас отмена! Почему зрители отказываются ждать премьеры нового «Невского»: «Скоро будет как в "Санта-Барбаре"» Читать дальше 5 сентября 2026
От любовной линии остались намеки: в Корее пересняли «Мажор», и новый Игорь Соколовский вообще не похож на Прилучного От любовной линии остались намеки: в Корее пересняли «Мажор», и новый Игорь Соколовский вообще не похож на Прилучного Читать дальше 5 сентября 2026
3 новых российских детектива 2026 года, которые уже можно смотреть целиком: идеально для субботнего запоя 3 новых российских детектива 2026 года, которые уже можно смотреть целиком: идеально для субботнего запоя Читать дальше 4 сентября 2026
КИОН взял легендарного врача Боткина и добавил фантастику: этот сериал со Стычкиным я уже хочу включить КИОН взял легендарного врача Боткина и добавил фантастику: этот сериал со Стычкиным я уже хочу включить Читать дальше 4 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше