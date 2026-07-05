«Первый отдел», конечно, легенда, но я люблю Колесникова в исторических проектах: выбрала два лучших

Многие зрители полюбили Ивана Колесникова после «Первого отдела», где он сыграл принципиального следователя Юрия Брагина. Но есть у актера и другая сторона, которую хочется видеть чаще.

Исторические проекты будто созданы для Колесникова. Мундиры, сложные характеры, сильные личности и герои, которым приходится принимать непростые решения, — в таких образах он раскрывается совершенно иначе.

«Петр I: Последний царь и первый император» — роль человека, изменившего эпоху

Сыграть Петра Великого — задача, с которой справится далеко не каждый актер. Это не просто историческая фигура из учебников, а человек с невероятной энергией, противоречивым характером и огромным влиянием на судьбу страны.

Ивану Колесникову удалось показать не только великого реформатора, но и живого человека. Его Петр бывает жестким и вспыльчивым, но за этой силой чувствуется одиночество, сомнения и огромная ответственность.

Особенно хорошо актер передал внутренний масштаб героя. Это не просто правитель в красивом костюме — это человек, который привык идти вперед и менять привычный мир, даже если за это приходится платить высокую цену.

Именно такие роли доказывают: Колесников умеет играть не только современных героев, но и персонажей, за которыми стоит целая эпоха.

«Новороссия. Потёмкин» — харизма, интриги и большая история

Еще один исторический образ актера — Григорий Потёмкин. Фигура не менее сложная: военный деятель, политик, человек огромных амбиций и один из самых ярких представителей своего времени.

Колесникову очень идут такие персонажи — уверенные, сильные внешне, но гораздо сложнее внутри. Его Потёмкин получился не просто влиятельным человеком у власти, а героем со своими переживаниями, сомнениями и слабостями.

Актер умеет играть без лишнего пафоса. Иногда ему достаточно взгляда или короткой паузы, чтобы зритель понял, что происходит внутри персонажа.

И пусть «Первый отдел» уже стал одной из главных ролей Колесникова для многих поклонников, исторические сериалы показывают его совсем другим. Кажется, именно в таких масштабных образах актер раскрывает свой главный талант — делать известных людей из прошлого живыми и понятными.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».