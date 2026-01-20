«"Первый отдел" — эконом-вариант сериала "Невский"»: что еще пишут в Сети зрители, ожидая 5 сезон с дуэтом Брагина и Шибанова?

Четвертый сезон «Первого отдела» завершился, но ощущение финала так и не появилось. Скорее наоборот. Чем дольше пауза, тем активнее зрители возвращаются к сериалу и обсуждают, почему отпускать эту историю так трудно.
Пока авторы молчат о пятом сезоне, говорят сами зрители — и делают это очень эмоционально.
Дуэт, который стал главным
Чаще всего в откликах всплывает связка Брагина и Шибанова. Их взаимодействие называют сердцем сериала.
«Восхищаюсь удачным дуэтом Брагина и Шибанова, каждое их взаимодействие вызывает восторг. Очень хочется продолжения сериала», — признаётся зрительница из Москвы.
«Юра и Миша — замечательнейший броманс. Спасибо огромное всем, благодаря кому состоялся этот великолепный сериал о дружбе!»
Атмосфера, к которой возвращаются
Для многих «Первый отдел» — это не просто сюжет, а настроение.
«Спасибо за такую героическую поэму о двух замечательных друзьях. Красиво, выразительно всё: лица, город, природа. Какие-то куски пересматриваю и снова получаю удовольствие».
Но есть и иные мнения.
«Лучше "Невского" только "Невский", ждем с нетерпением! "Первый отдел" — эконом-вариант сериала "Невский"»
Актеры, которые держат сериал
Отдельный пласт эмоций — актерская игра.
«Иван Колесников — редкой красоты актёр. Без тени слащавости. Душа поёт, когда смотришь на него».
«Жарков хорош, душка! Наконец-то его начали снимать в Питере, а не в проходных ролях».
«Шибанов своей ролью почти и делает весь сериал. Отвечает за силу. А Брагин — за ум. Эта связка — золото».
И даже ирония здесь работает на образ.
«Речь Шибанова — заслуга самого Жаркова. У него такие словечки: “по-бырику”, “по писярику” — будто из личного лексикона».
Почему пятый сезон так ждут
Самый точный итог звучит так:
«Обожаемые мною актёры Жарков, Колесников — просто восторг! Первый сезон смотрела раз 5. И каждый раз, на моменте, когда Мальцева провожают аплодисментами, — слёзы».
Пятый сезон ждут не ради очередного дела. Его ждут потому, что «Первый отдел» давно стал сериалом про людей, в которых хочется верить. И с которыми не хочется прощаться.
