Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Первые 4 эпизода уже показали: когда выйдет вторая часть 5 сезона «Очень странных дел» и почему финал вынесли отдельно

Первые 4 эпизода уже показали: когда выйдет вторая часть 5 сезона «Очень странных дел» и почему финал вынесли отдельно

16 декабря 2025 10:52
Кадр из сериала «Очень странные дела»

За такую интигу фанаты точно спасибо не скажут.

Пятый сезон сериала «Очень странные дела» больше не теория и не обещание. Его первая часть уже вышла на Netflix — четыре серии стали полноценным возвращением в Хоукинс, а не аккуратным прологом. История стартовала резко и сразу задала тон финалу.

Что уже вышло

Первая часть финального сезона — эпизоды 1–4 — вышла 27 ноября 2025 года. Это не разогрев и не «подготовка», а полноценное развитие конфликта. Хоукинс изолирован, страх стал частью повседневности, а Векна — не миф и не тень, а главная угроза, к которой герои вынуждены идти напрямую.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Когда продолжение

Вторая часть сезона, серии 5–7, выйдет 26 декабря 2025 года. Именно здесь ожидается эскалация: персонажи, которые в первой половине собирались с силами, переходят к открытому противостоянию.

Финальная, 8-я серия, запланирована на 1 января 2026 года — это точка, которой сериал шел почти десять лет.

Netflix сознательно разбил финал на три части. Такой формат позволяет удерживать напряжение и не обрывать историю одномоментно. «Очень странные дела» уходят не тихо и не фоном — сериал растягивает прощание и делает каждый этап событием.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Очень странные дела».

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
26 декабря выйдет продолжение 5 сезона «Очень странных дел»: фанаты гадают, кто умрет в финале и парочка кандидатов уже есть 26 декабря выйдет продолжение 5 сезона «Очень странных дел»: фанаты гадают, кто умрет в финале и парочка кандидатов уже есть Читать дальше 16 декабря 2025
5,7 млн зрителей за 3 дня: «Добро пожаловать в Дерри» завершился с невероятным успехом — уступил только «Дому дракона» и «Одним из нас» 5,7 млн зрителей за 3 дня: «Добро пожаловать в Дерри» завершился с невероятным успехом — уступил только «Дому дракона» и «Одним из нас» Читать дальше 15 декабря 2025
«Заставляет нас плакать каждый раз»: авторы «Очень странных дел» раскрыли жесткие спойлеры финала, который выйдет 26 декабря 2025 «Заставляет нас плакать каждый раз»: авторы «Очень странных дел» раскрыли жесткие спойлеры финала, который выйдет 26 декабря 2025 Читать дальше 13 декабря 2025
После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году Читать дальше 17 декабря 2025
Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы Читать дальше 17 декабря 2025
Эту пасхалку в «Десятом королевстве» спрятали поглубже, но фанаты «Властелина колец» все поняли: внимание на один кадр Эту пасхалку в «Десятом королевстве» спрятали поглубже, но фанаты «Властелина колец» все поняли: внимание на один кадр Читать дальше 17 декабря 2025
Главными в «Аватаре 3» будут не новички: как старые персонажи перевернут всю франшизу Главными в «Аватаре 3» будут не новички: как старые персонажи перевернут всю франшизу Читать дальше 16 декабря 2025
«Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes «Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes Читать дальше 16 декабря 2025
Делимся графиком выхода сериала «Великий и могучий»: уже вышло 2 эпизода, а когда остальные и финал? Делимся графиком выхода сериала «Великий и могучий»: уже вышло 2 эпизода, а когда остальные и финал? Читать дальше 16 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше