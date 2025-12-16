Первые 4 эпизода уже показали: когда выйдет вторая часть 5 сезона «Очень странных дел» и почему финал вынесли отдельно

Пятый сезон сериала «Очень странные дела» больше не теория и не обещание. Его первая часть уже вышла на Netflix — четыре серии стали полноценным возвращением в Хоукинс, а не аккуратным прологом. История стартовала резко и сразу задала тон финалу.

Что уже вышло

Первая часть финального сезона — эпизоды 1–4 — вышла 27 ноября 2025 года. Это не разогрев и не «подготовка», а полноценное развитие конфликта. Хоукинс изолирован, страх стал частью повседневности, а Векна — не миф и не тень, а главная угроза, к которой герои вынуждены идти напрямую.

Когда продолжение

Вторая часть сезона, серии 5–7, выйдет 26 декабря 2025 года. Именно здесь ожидается эскалация: персонажи, которые в первой половине собирались с силами, переходят к открытому противостоянию.

Финальная, 8-я серия, запланирована на 1 января 2026 года — это точка, которой сериал шел почти десять лет.

Netflix сознательно разбил финал на три части. Такой формат позволяет удерживать напряжение и не обрывать историю одномоментно. «Очень странные дела» уходят не тихо и не фоном — сериал растягивает прощание и делает каждый этап событием.

