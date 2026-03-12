Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме

12 марта 2026 19:35
Кадр из фильма «Терминатор»

Раньше она будто не так бросалась в глаза, но сейчас это сильно заметно.

«Терминатор» Джеймса Кэмерона давно считается культовым фильмом. Картина 1984 года сделала Арнольда Шварценеггера звездой мирового масштаба и задала моду на истории о восстании искусственного интеллекта.

Однако внимательные зрители со временем заметили в сюжете несколько странных деталей. Главный вопрос, который до сих пор обсуждают поклонники: почему машина, управляемая идеальным ИИ, действует так нелогично?

Сюжет, который стал классикой

По истории фильма система Skynet должна выйти в сеть в 1997 году и начать ядерную войну против человечества. Чтобы предотвратить появление лидера сопротивления Джона Коннора, машины отправляют в прошлое киборга-убийцу. Его цель — убить Сару Коннор до рождения сына.

Джон Коннор в ответ отправляет в 1984 год солдата Кайла Риза. Он должен защитить Сару, прекрасно понимая, что именно ему суждено стать отцом будущего лидера сопротивления.

Кадр из фильма «Терминатор»

Логика машины под вопросом

Поклонников смущает поведение самого Терминатора. Например, в оружейном магазине он убивает продавца из дробовика, хотя мог устранить его тихо. В фильме показано, что киборг способен пробить человеку грудную клетку голой рукой.

Похожая ситуация происходит и с первой Сарой Коннор из телефонного справочника. Терминатор сначала стучит в дверь и вежливо спрашивает имя женщины. После этого он выбивает дверь и стреляет, хотя вся сцена происходит в тихом жилом районе.

Именно такие детали зрители считают странными для машины, созданной для точной и скрытной миссии. Тем не менее фильм до сих пор остается одним из самых обсуждаемых научно-фантастических проектов своего времени и его обожа.т несмотря на все недостатки.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Екатерина Адамова
Написать отзыв
