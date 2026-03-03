«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»

Съёмки второго сезона «Слова пацана» стартовали — и этого оказалось достаточно, чтобы зрители начали строить версии. Даты релиза не называют, локации держат в секрете. В Сети шепчутся про Подмосковье, но официальных подтверждений нет. Создатели обещают продолжение истории знакомых героев, а не новый сюжет с нуля.

Первый сезон в 2023 году стал культурным явлением. Подростки цитировали реплики, свитера из 90-х продавали за сотни тысяч, родительские чаты кипели. Одни требовали запрета, другие называли проект честным разговором о конце 80-х.

Теперь зрители гадают, куда повернёт история. Больше всего вопросов — к судьбам персонажей. В обсуждениях звучат самые смелые предположения:

«Пересильд в морге оживет?»

Кто-то уходит в жанровые фантазии и иронизирует:

«Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»

Есть и подробные теории с почти сценарной логикой. Один из зрителей рассуждает так:

«Антибиотик точно не вернётся, его актер Лев Борисов умер еще в 2011 году. Вову Адидаса еще можно "воскресить", поскольку из милицейского оружия трудно убить человека с одного выстрела, если пуля не попала в голову или сердце, но его возвращение не должно быть гладким, для этого вокруг него нужно выстроить трагедию, например, гибель Марата либо другого важного ему персонажа, а вот Айгуль лучше вернуть только через галлюцинации в голове Марата, чтобы не портить его трагедию».

Пока продюсеры молчат, зрители сами пишут возможный сценарий — с юмором, спорами и ностальгией. Второй сезон ещё не вышел, а обсуждают его так, будто он уже стал новым культурным взрывом.