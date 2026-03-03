Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»

«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»

3 марта 2026 20:04
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Вроде, и смешно, но доля правды точно есть.

Съёмки второго сезона «Слова пацана» стартовали — и этого оказалось достаточно, чтобы зрители начали строить версии. Даты релиза не называют, локации держат в секрете. В Сети шепчутся про Подмосковье, но официальных подтверждений нет. Создатели обещают продолжение истории знакомых героев, а не новый сюжет с нуля.

Первый сезон в 2023 году стал культурным явлением. Подростки цитировали реплики, свитера из 90-х продавали за сотни тысяч, родительские чаты кипели. Одни требовали запрета, другие называли проект честным разговором о конце 80-х.

Теперь зрители гадают, куда повернёт история. Больше всего вопросов — к судьбам персонажей. В обсуждениях звучат самые смелые предположения:

«Пересильд в морге оживет?»

Кто-то уходит в жанровые фантазии и иронизирует:

«Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»

Есть и подробные теории с почти сценарной логикой. Один из зрителей рассуждает так:

«Антибиотик точно не вернётся, его актер Лев Борисов умер еще в 2011 году. Вову Адидаса еще можно "воскресить", поскольку из милицейского оружия трудно убить человека с одного выстрела, если пуля не попала в голову или сердце, но его возвращение не должно быть гладким, для этого вокруг него нужно выстроить трагедию, например, гибель Марата либо другого важного ему персонажа, а вот Айгуль лучше вернуть только через галлюцинации в голове Марата, чтобы не портить его трагедию».

Пока продюсеры молчат, зрители сами пишут возможный сценарий — с юмором, спорами и ностальгией. Второй сезон ещё не вышел, а обсуждают его так, будто он уже стал новым культурным взрывом.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа» Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа» Читать дальше 4 марта 2026
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года Читать дальше 3 марта 2026
«3/10, пора закрываться», «Ну позорище!», «Вообще разочарование»: чем обернулся финал 5 сезона «Первого отдела» «3/10, пора закрываться», «Ну позорище!», «Вообще разочарование»: чем обернулся финал 5 сезона «Первого отдела» Читать дальше 3 марта 2026
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова «Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова Читать дальше 2 марта 2026
В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» Читать дальше 2 марта 2026
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея «Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея Читать дальше 1 марта 2026
Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Читать дальше 1 марта 2026
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко «Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко Читать дальше 28 февраля 2026
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» «Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше