Смотрим перед 8 марта обязательно: эту серию «Маши и Медведя» обожаю — 239 059 169 просмотров не врут

25 февраля 2026 08:56
Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Праздничное настроение гарантировано.

Сериал «Маша и Медведь» давно завоевал сердца зрителей по всему миру благодаря простому, но умному сочетанию яркой анимации, ненавязчивого юмора и теплых отношений между героями. Сериал привлекает как малышей, так и их родителей. Серий много и они, конечно, бесподобны. Однако перед главным праздником 8 марта обязательно стоит посмотреть одну. Она обеспечит отличное настроение.

О чем серия

В серии «Красота — страшная сила» сюжет вращается вокруг привычной Машиной любознательности и ее представления о красоте. Маша решает преобразиться и примеряет разные способы стать «красивее» — от причесок и нарядов до грима и модных аксессуаров, что приводит к череде смешных эпизодов. Дом как обычно переворачивается с ног на голову.

Что понравится

Серия пародирует моду: появляется глянцевый журнал «Vogzalle», а Маша делает белке прическу, навеянную образом Мардж Симпсон. Эпизод открывается под заводную мелодию Скотта Джоплина «The Entertainer», что задаеёт веселый тон. Как и весь мультфильм, серия выделяется яркой визуальной подачей и легким, семейным юмором. Также эпизод отсылает к знаменитой строчке из стихотворения Надсона, которую прославила Фаина Раневская, с иронией показывая, что «страшная сила» — следствие неумелых попыток казаться красивыми.

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
