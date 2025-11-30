Меню
Папа-Котя из «Трех котов» готовит котятам только такие морковные котлеты: улетают со стола быстрее, чем десерт

30 ноября 2025 15:13
Кадр из сериала «Три кота»

А главное, что в них полно пользы.

Папа-Котя снова у плиты, а значит в доме пахнет детством, молоком и чем-то очень уютным — такими бывают только морковные котлеты. Этот рецепт из «Трех котов» легко повторить дома: он быстрый, весёлый и точно понравится тем, кто любит мультфильмы и домашнюю кухню.

Что потребуется:

  • морковь — 3 шт. (средние)
  • яйцо — 1 шт.
  • манная крупа — 3 ст. л.
  • молоко — 100 мл
  • сливочное масло — 1 ст. л.
  • соль — щепотка
  • панировочные сухари — для обвалки
  • масло растительное — для жарки (по желанию)

Как приготовить морковные котлеты по-кошачьи

Рецепт из «Трёх котов» — это почти кулинарная игра. Всё происходит быстро, просто и приносит удовольствие.

Сначала морковь очищают и тщательно натирают на мелкой тёрке — масса получится нежной и сочной, и именно благодаря этому у котлет будет тот самый мягкий вкус. Затем морковь отправляется в сотейник с молоком и сливочным маслом: тушится на тихом огне примерно 10–15 минут, пока полностью не станет мягкой.

Когда основа готова, её загущают манкой и прогревают ещё пару минут, чтобы масса стала плотнее и удерживала форму. После остывания в смесь добавляют яйцо и щепотку соли — и вот тут начинается самое приятное: формирование котлет. Они небольшие, круглые, аккуратные — именно такие, какие любят котята из мультфильма.

Готовые заготовки обваливают в сухарях и обжаривают до румяной корочки или запекают в духовке при 180°C (около 20 минут). Оба способа работают отлично: на сковороде получается чуть более хрустяще, в духовке — нежнее и диетичнее.

Почему этот рецепт любят дети

Морковные котлеты получаются сладковатыми, мягкими и очень ароматными — именно такими, какими их представляешь, когда смотришь «Три кота». В них нет острых специй или сложных продуктов, а процесс приготовления понятный и почти игровой. Это блюдо легко готовить вместе с детьми — они с удовольствием помогут лепить котлетки и посыпать сухарями.

А главное, это тот редкий случай, когда овощное блюдо исчезает со стола быстрее, чем десерт.

Ранее мы писали: Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
