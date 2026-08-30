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Киноафиша Статьи Паламарчук — капитан КГБ, а Колесников — американец: этот шпионский сериал 2024 года точно стоит включить

Паламарчук — капитан КГБ, а Колесников — американец: этот шпионский сериал 2024 года точно стоит включить

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Матрешка»

И всего восемь серий — идеально для выходных.

Если вам нравятся сериалы про разведчиков, двойных агентов и опасные задания, на «Матрешку» точно стоит обратить внимание. Здесь есть не только шпионские интриги, но и личная драма героев, из-за которой привычное расследование становится гораздо интереснее.

КГБ ищет предателя

События разворачиваются в 1980-х годах. Капитан КГБ Игорь Волохов в исполнении Дмитрия Паламарчука работает во Франции и узнает от своего агента, что ЦРУ получило секретную информацию о разработке оборудования для Балтийского флота.

Игорь должен встретиться с информатором, но тот внезапно отменяет встречу. Вскоре становится известно, что агент погиб. Волохова возвращают в СССР и дают последний шанс исправить ситуацию: за месяц он должен найти крота.

Игорь уверен, что предатель скрывается в Ленинградском морском институте. Под подозрением оказывается весь отдел радиолокации.

Главная ловушка

Тем временем в Ленинград приезжает американский искусствовед Джим Уиллер, которого играет Иван Колесников. Герой специализируется на древнерусском искусстве, но Волохов подозревает, что на самом деле он связан с ЦРУ.

Проблема в том, что напрямую подобраться к Уиллеру практически невозможно. И тогда Игорь замечает неожиданную деталь: дочь одного из подозреваемых, студентка Юлия Морозова, невероятно похожа на покойную жену Джима.

Волохов решает использовать эту схожесть. Юлию фактически вынуждают сотрудничать с КГБ и внедриться в окружение американца.

Вот тут сериал и начинает закручиваться по-настоящему. Девушка оказывается втянута в игру спецслужб, где любая ошибка может иметь серьезные последствия, а ее родители даже не понимают, почему их дочь вдруг так сильно изменилась.

Почему стоит посмотреть

Кадр из сериала «Матрешка»

Особенно хорошо работает дуэт Паламарчука и Колесникова: один играет человека, который привык искать предателей, другой — загадочного иностранца, которому доверять явно не стоит.

Добавим сюда атмосферу 1980-х, советский Ленинград, тайные операции и восемь серий, которые уже доступны целиком.

«Матрешка» — тот случай, когда хочется включить следующую серию сразу после предыдущей. Здесь достаточно интриг, подозрений и личных драм, чтобы история не превращалась в обычный детектив. А если вы любите шпионские сериалы, этот проект вполне может приятно удивить.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Матрешка»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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