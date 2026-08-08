Отложите книжки, в HBO на них наплевали: мощный финал 3 сезона «Дома Дракона» сняли не по тексту Мартина

Новая серия «Дома Дракона» принесла сюжету неожиданный поворот: Рейнира Таргариен наконец осознала, что загадочный всадник Овцекрада — её падчерица и по совместительству кузина Рейна.

Однако главная интрига эпизода кроется в другом. Создатели заранее предупредили: финал третьего сезона частично разойдётся с книгой Джорджа Мартина.

«В седьмом эпизоде мы действительно отходим от оригинального текста. И, на мой взгляд, это позволило глубже раскрыть персонажей. Некоторые линии, намеченные в седьмой серии и переходящие в восьмую, были сыграны актёрами настолько мощно, что это полностью оправдывает смелость решения», — отметила режиссёр Нина Лопес-Коррадо.

Одной из центральных территорий предстоящих серий станет Тамблтон — тихий, на первый взгляд, городок, который превратится в арену двух полномасштабных битв.

Война набирает обороты и в воздухе. Хелейну всё чаще посещают мрачные видения, предвещающие нечто страшное в Королевской Гавани. А Эйгон II наконец воссоединился со своим драконом. Конфликт вступает в решающую стадию, развязку покажут 9 августа.

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