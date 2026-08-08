Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Отложите книжки, в HBO на них наплевали: мощный финал 3 сезона «Дома Дракона» сняли не по тексту Мартина

Отложите книжки, в HBO на них наплевали: мощный финал 3 сезона «Дома Дракона» сняли не по тексту Мартина

8 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Создатели готовят большие сюрпризы.

Новая серия «Дома Дракона» принесла сюжету неожиданный поворот: Рейнира Таргариен наконец осознала, что загадочный всадник Овцекрада — её падчерица и по совместительству кузина Рейна.

Однако главная интрига эпизода кроется в другом. Создатели заранее предупредили: финал третьего сезона частично разойдётся с книгой Джорджа Мартина.

«В седьмом эпизоде мы действительно отходим от оригинального текста. И, на мой взгляд, это позволило глубже раскрыть персонажей. Некоторые линии, намеченные в седьмой серии и переходящие в восьмую, были сыграны актёрами настолько мощно, что это полностью оправдывает смелость решения», — отметила режиссёр Нина Лопес-Коррадо.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Одной из центральных территорий предстоящих серий станет Тамблтон — тихий, на первый взгляд, городок, который превратится в арену двух полномасштабных битв.

Война набирает обороты и в воздухе. Хелейну всё чаще посещают мрачные видения, предвещающие нечто страшное в Королевской Гавани. А Эйгон II наконец воссоединился со своим драконом. Конфликт вступает в решающую стадию, развязку покажут 9 августа.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Дом дракона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке Читать дальше 9 августа 2026
512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки 512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки Читать дальше 9 августа 2026
Эта шокирующая теория по «Игре престолов» меняет даже финал: все пропустили, когда на самом деле умерла Арья Эта шокирующая теория по «Игре престолов» меняет даже финал: все пропустили, когда на самом деле умерла Арья Читать дальше 8 августа 2026
967 000 000 часов просмотров: этот хит Netflix обожают во всем мире, а в России ни сном ни духом 967 000 000 часов просмотров: этот хит Netflix обожают во всем мире, а в России ни сном ни духом Читать дальше 7 августа 2026
14 000 000 за 1 серию: этот хит Netflix стоил как «Игра престолов» — но в кадре ни одного дракона 14 000 000 за 1 серию: этот хит Netflix стоил как «Игра престолов» — но в кадре ни одного дракона Читать дальше 7 августа 2026
3 сезон «Колец власти» исправит то, что так бесило зрителей все это время: раскрыто, какие герои, наконец, исчезнут 3 сезон «Колец власти» исправит то, что так бесило зрителей все это время: раскрыто, какие герои, наконец, исчезнут Читать дальше 6 августа 2026
Этот спин-офф по «Игре престолов» никогда не покажут: а ведь он раскрыл главную загадку о Дейенерис (к этому спойлеру нельзя подготовиться!) Этот спин-офф по «Игре престолов» никогда не покажут: а ведь он раскрыл главную загадку о Дейенерис (к этому спойлеру нельзя подготовиться!) Читать дальше 6 августа 2026
В настоящих «Ходячих мертвецах» Шейн умер по-другому: в сериале-хите и это переврали В настоящих «Ходячих мертвецах» Шейн умер по-другому: в сериале-хите и это переврали Читать дальше 5 августа 2026
Этот сериал с Момоа должен был стать идеальной заменой «Игры престолов», но что-то пошло не так: «Унылый косплей» Этот сериал с Момоа должен был стать идеальной заменой «Игры престолов», но что-то пошло не так: «Унылый косплей» Читать дальше 4 августа 2026
10 лет смотрела, а разгадка даже в голову не приходила: так почему главные герои в «Трех котах» оранжевые 10 лет смотрела, а разгадка даже в голову не приходила: так почему главные герои в «Трех котах» оранжевые Читать дальше 8 августа 2026
Меньшов оставил лишь намек: настоящая причина, почему Люда в «Любовь и голуби» сбежала от мужа, осталась за кадром Меньшов оставил лишь намек: настоящая причина, почему Люда в «Любовь и голуби» сбежала от мужа, осталась за кадром Читать дальше 8 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше