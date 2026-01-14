Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От тизера новой «Мумии» у меня побежали мурашки: ничего общего в духе приключений с Бренданом Фрейзером больше не будет

От тизера новой «Мумии» у меня побежали мурашки: ничего общего в духе приключений с Бренданом Фрейзером больше не будет

14 января 2026 18:37
Кадр из фильма «Мумия»

Эта интерпретация станет жутким хоррором.

Когда студия Universal выбрала режиссером новой «Мумии» Ли Кронина, всем стало понятно: это будет не приключенческое кино. Его предыдущие работы, такие как хоррор «Восстание зловещих мертвецов», говорили сами за себя.

Теперь зрителей ждёт не эпическое путешествие по пустыне, а настоящий фильм ужасов. Первый тизер, который New Line Cinema показала в начале января, только укрепляет это ощущение.

Новая «Мумия»

Лента не имеет ничего общего с яркими приключениями Брендана Фрейзера или блокбастером с Томом Крузом. Это совершенно самостоятельная история в жанре хоррора. Создатели делают ставку не на зрелищные трюки, а на глубокий психологический страх.

В основе сюжета лежит травма, связанная с семьей. И древнее, безымянное зло, которое невозможно победить обычными способами.

Выпущенный тизер погружает в атмосферу мрака и безысходности, а не в дух авантюрных открытий. Вместо величественных пирамид и ловушек зритель видит обрывочные кадры: вот из серого, открытого рта мумии медленно выползает паук, а лицо ребёнка кажется безжизненным.

За первые сутки тизер набрал два миллиона просмотров. Такой интерес доказывает, что аудитория ждёт именно такой, серьёзной и пугающей интерпретации.

Кадр из фильма «Мумия»

Сюжет «Мумии»

В центре истории — журналист, переживающий личную трагедию. Его дочь бесследно пропала в пустыне много лет назад.

Восемь лет семья пыталась жить с этой потерей. И вот происходит невероятное — девочка возвращается домой. Казалось бы, это повод для радости. Но очень скоро эйфория сменяется ужасом.

Ли Кронин о «Мумии»

Режиссер Ли Кронин описал свою версию «Мумии» как необычный гибрид. По его словам, это смесь классических фильмов.

«Что-то от "Полтергейста" и что-то от "Семи", но все это пропущено через мое личное видение», — говорил Кронин.

Главная задача — соединить глубокую семейную драму с атмосферой мрачного детектива и триллера.

Режиссер также обещает зрителям аутентичность. В съемках задействованы актеры египетского происхождения, а некоторые диалоги звучат на арабском языке. Премьера этой новой, пугающей интерпретации назначена на 17 апреля 2026 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Мумия» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах Читать дальше 13 января 2026
Откуда Тарантино «списал» «Убить Билла»: ищет плагиат у других, а сам крадёт и не краснеет, но мы поймали его с поличным Откуда Тарантино «списал» «Убить Билла»: ищет плагиат у других, а сам крадёт и не краснеет, но мы поймали его с поличным Читать дальше 15 января 2026
Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт Читать дальше 14 января 2026
У этого сериала про Годзиллу 7,0 на IMDb: 2 сезон «Монарха: Наследние монстров» стартует 27 февраля на Apple TV (новый трейлер уже тут) У этого сериала про Годзиллу 7,0 на IMDb: 2 сезон «Монарха: Наследние монстров» стартует 27 февраля на Apple TV (новый трейлер уже тут) Читать дальше 14 января 2026
Эта новинка проката точно понравится фанатам «Первого отдела»: съемки вели на Лубянке, а силовики лично читали сценарий Эта новинка проката точно понравится фанатам «Первого отдела»: съемки вели на Лубянке, а силовики лично читали сценарий Читать дальше 14 января 2026
«Темную башню» пытались, но это был провал: 3 книги Стивена Кинга, которые невозможно экранизировать «Темную башню» пытались, но это был провал: 3 книги Стивена Кинга, которые невозможно экранизировать Читать дальше 14 января 2026
Сначала прошел 1 сезон, потом 2, а теперь пауза на годы? Когда точно выйдет 3 сезон «Уэнсдэй» и что с ним сейчас происходит Сначала прошел 1 сезон, потом 2, а теперь пауза на годы? Когда точно выйдет 3 сезон «Уэнсдэй» и что с ним сейчас происходит Читать дальше 14 января 2026
В фильме «Дюна: Часть 2» Чани носит в волосах синюю ленту: только те, кто читал книги, знают, что за боль скрывает этот символ В фильме «Дюна: Часть 2» Чани носит в волосах синюю ленту: только те, кто читал книги, знают, что за боль скрывает этот символ Читать дальше 14 января 2026
Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Читать дальше 14 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше