От тизера новой «Мумии» у меня побежали мурашки: ничего общего в духе приключений с Бренданом Фрейзером больше не будет

Когда студия Universal выбрала режиссером новой «Мумии» Ли Кронина, всем стало понятно: это будет не приключенческое кино. Его предыдущие работы, такие как хоррор «Восстание зловещих мертвецов», говорили сами за себя.

Теперь зрителей ждёт не эпическое путешествие по пустыне, а настоящий фильм ужасов. Первый тизер, который New Line Cinema показала в начале января, только укрепляет это ощущение.

Новая «Мумия»

Лента не имеет ничего общего с яркими приключениями Брендана Фрейзера или блокбастером с Томом Крузом. Это совершенно самостоятельная история в жанре хоррора. Создатели делают ставку не на зрелищные трюки, а на глубокий психологический страх.

В основе сюжета лежит травма, связанная с семьей. И древнее, безымянное зло, которое невозможно победить обычными способами.

Выпущенный тизер погружает в атмосферу мрака и безысходности, а не в дух авантюрных открытий. Вместо величественных пирамид и ловушек зритель видит обрывочные кадры: вот из серого, открытого рта мумии медленно выползает паук, а лицо ребёнка кажется безжизненным.

За первые сутки тизер набрал два миллиона просмотров. Такой интерес доказывает, что аудитория ждёт именно такой, серьёзной и пугающей интерпретации.

Сюжет «Мумии»

В центре истории — журналист, переживающий личную трагедию. Его дочь бесследно пропала в пустыне много лет назад.

Восемь лет семья пыталась жить с этой потерей. И вот происходит невероятное — девочка возвращается домой. Казалось бы, это повод для радости. Но очень скоро эйфория сменяется ужасом.

Ли Кронин о «Мумии»

Режиссер Ли Кронин описал свою версию «Мумии» как необычный гибрид. По его словам, это смесь классических фильмов.

«Что-то от "Полтергейста" и что-то от "Семи", но все это пропущено через мое личное видение», — говорил Кронин.

Главная задача — соединить глубокую семейную драму с атмосферой мрачного детектива и триллера.

Режиссер также обещает зрителям аутентичность. В съемках задействованы актеры египетского происхождения, а некоторые диалоги звучат на арабском языке. Премьера этой новой, пугающей интерпретации назначена на 17 апреля 2026 года.

