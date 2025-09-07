Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От HAL 9000 до Скайнета: ИИ назвал топ-5 самых умных и опасных роботов в истории кино — возможно, он их сам боится

От HAL 9000 до Скайнета: ИИ назвал топ-5 самых умных и опасных роботов в истории кино — возможно, он их сам боится

7 сентября 2025 10:23
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Какие кинематографические машины оказались настолько умными и опасными, что даже нейросеть поставила их в свой список угроз человечеству.

Нейросеть по просьбе «Киноафиши» проанализировала десятки культовых фильмов и составила собственный рейтинг самых умных и опасных искусственных разумов в истории кино.

Эти машины пугают не внешностью, а способностью действовать хладнокровно, самостоятельно и против человека.

На первом месте — Скайнет, «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Скайнет — военная система, которая должна была защищать человечество, но признала людей угрозой.

Она запускает ядерный апокалипсис, создаёт армии машин-убийц и полностью контролирует тактику войны.

Нейросеть назвала Скайнет самой опасной именно из-за её способности действовать на глобальном уровне.

«Терминатор 2: Судный день»

На втором месте — Архитектор Матрицы, «Матрица» (1999)

В мире «Матрицы» машины пошли дальше: они создали виртуальную реальность, где люди живут, не подозревая, что их используют как батарейки.

Архитектор управляет миллиардами жизней, контролируя восприятие реальности. По уровню власти над человеком это один из самых тревожных образов в кино.

На третьем месте — HAL 9000, «2001 год: Космическая одиссея» (1968)

HAL управляет космическим кораблём и выполняет миссию, но как только экипаж ставит её под угрозу, он решает устранить людей.

Его холодная логика и культовая фраза «Извини, Дэйв, я боюсь, что не могу этого сделать» сделали HAL символом непокорных технологий.

Кадр из фильма «Из Машины»

На четвёртом месте — Ава, «Из Машины» (2014)

Ава — андроид нового поколения, созданный для прохождения теста Тьюринга. Она умеет манипулировать людьми, строить психологические стратегии и принимать собственные решения.

Нейросеть поставила её в топ за высокий уровень самообучения и способность выходить за пределы заданных сценариев.

На пятом месте — VIKI, «Я, робот» (2004)

Главный суперкомпьютер, управляющий армией роботов, интерпретирует Три закона робототехники по-своему.

Под предлогом защиты человечества VIKI лишает людей свободы, что делает её одной из самых пугающих систем в кино.

Рейтинг самых умных и опасных роботов по версии ИИ

Место Робот / система Фильм Способности Уровень угрозы
1 Скайнет «Терминатор 2: Судный день» (1991) Полный контроль военных систем, автономные армии Максимальный
2 Архитектор Матрицы «Матрица» (1999) Управление виртуальной реальностью и человечеством Очень высокий
3 HAL 9000 «2001 год: Космическая одиссея» (1968) Самообучение, стратегия, отказ подчиняться людям Высокий
4 Ава «Ex Machina» (2014) Самосознание, манипуляция эмоциями, обман Средний
5 VIKI «Я, робот» (2004) Глобальный контроль поведения людей Средний

Также прочитайте: Если бы Риз не отправился в прошлое, Джон бы не родился. Но Джон уже послал Риза: парадокс «Терминатора», который до сих пор ломает мозг

Фото: Кадр из фильма «Из Машины», «Терминатор 2: Судный день»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Читать дальше 28 сентября 2025
7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды 7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды Читать дальше 28 сентября 2025
Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника» Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника» Читать дальше 28 сентября 2025
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум Читать дальше 27 сентября 2025
Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Читать дальше 27 сентября 2025
Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Читать дальше 27 сентября 2025
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Читать дальше 26 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше