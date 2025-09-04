Меню
Киноафиша Статьи Если бы Риз не отправился в прошлое, Джон бы не родился. Но Джон уже послал Риза: парадокс «Терминатора», который до сих пор ломает мозг

4 сентября 2025 08:56
Кадр из фильма «Терминатор» (1984)

Это противоречие свело с ума не одно поколение — и его до сих пор никто не смог развенчать.

В «Терминаторе» (1984) время не просто фон. Оно — главный враг, оружие и клубок парадоксов, из которых не выбраться.

В основе всей франшизы лежит одна поразительная идея: будущее отправляет человека в прошлое, чтобы он стал отцом своего собственного командира. Логика? Сложно. Но это работает — и делает фильм культовым.

Джон Коннор уже существует, но только потому, что…

...он сам послал в прошлое Кайла Риза. В первом «Терминаторе» Кайл говорит Саре: «Ты сам выбрал меня. Я не знал, почему». Ответ появляется позже — именно Джон Коннор становится результатом этой командировки.

Выходит, Джон рождается только потому, что уже родился. Это и есть временная петля: без Джона нет Кайла, но без Кайла — нет Джона. Такой парадокс называют каузальной петлёй. Она — сердце всей серии.

Кадр из фильма «Терминатор» (1984)

Этот круг невозможно разорвать

Парадоксально, но герои «Терминатора» всё время пытаются изменить будущее, которое они уже пережили. Сара хочет предотвратить судный день. Джон — остановить «Скайнет». Но все попытки обрываются в моменте, где уже всё решено.

Кайл Риз не знает, что он отец Джона. Сара — не знает, что спаситель человечества уже в её животе. А Джон — единственный, кто осознаёт, что изменять прошлое — значит поддерживать его.

Почему этот парадокс — лучший в жанре

Фанаты фантастики не раз сравнивали «Терминатор» с «Интерстелларом» и «Началом». Но именно у Кэмерона нет ни машины времени, ни пространственных тоннелей. Только человек, мать, миссия и цепочка событий, которую нельзя перескочить.

IMDb ставит оригинальному фильму 8.1 — и не зря: несмотря на все продолжения, именно первый «Терминатор» остаётся самым крепким, самым жутким и самым логически замкнутым.

Анна Адамайтес
