Если бы Риз не отправился в прошлое, Джон бы не родился. Но Джон уже послал Риза: парадокс «Терминатора», который до сих пор ломает мозг

Это противоречие свело с ума не одно поколение — и его до сих пор никто не смог развенчать.

В «Терминаторе» (1984) время не просто фон. Оно — главный враг, оружие и клубок парадоксов, из которых не выбраться.

В основе всей франшизы лежит одна поразительная идея: будущее отправляет человека в прошлое, чтобы он стал отцом своего собственного командира. Логика? Сложно. Но это работает — и делает фильм культовым.

Джон Коннор уже существует, но только потому, что…

...он сам послал в прошлое Кайла Риза. В первом «Терминаторе» Кайл говорит Саре: «Ты сам выбрал меня. Я не знал, почему». Ответ появляется позже — именно Джон Коннор становится результатом этой командировки.

Выходит, Джон рождается только потому, что уже родился. Это и есть временная петля: без Джона нет Кайла, но без Кайла — нет Джона. Такой парадокс называют каузальной петлёй. Она — сердце всей серии.

Этот круг невозможно разорвать

Парадоксально, но герои «Терминатора» всё время пытаются изменить будущее, которое они уже пережили. Сара хочет предотвратить судный день. Джон — остановить «Скайнет». Но все попытки обрываются в моменте, где уже всё решено.

Кайл Риз не знает, что он отец Джона. Сара — не знает, что спаситель человечества уже в её животе. А Джон — единственный, кто осознаёт, что изменять прошлое — значит поддерживать его.

Почему этот парадокс — лучший в жанре

Фанаты фантастики не раз сравнивали «Терминатор» с «Интерстелларом» и «Началом». Но именно у Кэмерона нет ни машины времени, ни пространственных тоннелей. Только человек, мать, миссия и цепочка событий, которую нельзя перескочить.

IMDb ставит оригинальному фильму 8.1 — и не зря: несмотря на все продолжения, именно первый «Терминатор» остаётся самым крепким, самым жутким и самым логически замкнутым.

