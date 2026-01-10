Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От «Дюны» до «Мстителей»: 6 фантастических фильмов, которые сделают 2026 год по-особенному насыщенным для киноманов

От «Дюны» до «Мстителей»: 6 фантастических фильмов, которые сделают 2026 год по-особенному насыщенным для киноманов

10 января 2026 21:02
Кадр из фильма «Проект „Аве Мария“», «Мандалорец и Грогу», «Мстители: Судный день»

Год, когда крупные франшизы и идеи снова сходятся в одной точке.

2026 год станет для ценителей научной фантастики особенным благодаря концентрации больших премьер.

После сильного прокатного периода жанр возвращается к проверенной формуле: масштабные миры, знакомые герои и истории, где технологии и власть напрямую влияют на судьбы людей.

«Дюна: Часть третья» (2026)

Финальный этап саги Дени Вильнёва выводит историю Пола Атрейдеса на уровень имперской политики.

После событий второй части фильм обещает расширение мира и появление ключевых фигур будущей власти Атрейдесов.

Для жанра это эталон большого авторского блокбастера.

«Проект «Аве Мария»» (2026)

Экранизация романа Энди Вейра строится вокруг классической для жанра ситуации: один человек, один корабль и задача планетарного масштаба.

Герой Райана Гослинга приходит в себя в глубоком космосе без памяти и постепенно понимает, что от его знаний и решений зависит выживание Земли.

Фильм делает ставку не на зрелищность, а научную логику, изоляцию и работу разума в экстремальных условиях — именно за это Вейра ценят читатели, а его экранизации ждут зрители.

«Проект «Аве Мария»» (2026)

«Мандалорец и Грогу» (2026)

История Дина Джарина и Грогу впервые выходит за пределы сериального формата.

Фильм делает ставку не на глобальные войны, а на персонажей и их путь, аккуратно связывая разные эпохи вселенной «Звёздных войн».

«Человек-паук: Совершенно новый день» (2026)

После того как мир забыл Питера Паркера, история возвращается к уличному масштабу.

При этом фильм снова втягивает героя в орбиту крупных фигур Marvel, балансируя между личной драмой и киновселенной.

«Мортал Комбат 2» (2026)

Сиквел наконец показывает сам турнир Смертельной битвы. Расширенный состав персонажей и ставка на масштаб делают фильм важным событием для фанатов фантастического экшена.

«Мортал Комбат»

«Мстители: Судный день» (2026)

Marvel собирает ключевые силы мультивселенной в одном фильме. Возвращение братьев Руссо и Роберта Дауни-младшего в образе Доктора Дума превращает картину в центральную точку всей фазы.

Также прочитайте: Погружение без шансов прервать просмотр: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой минуты — рейтинги от 7,8 говорят сами за себя

Фото: Кадр из фильма «Проект „Аве Мария“», «Мандалорец и Грогу», «Мстители: Судный день», «Мортал Комбат»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства Читать дальше 8 января 2026
Если скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот 7 фантастических фильмов, которые пылятся на полке и ждут вас Если скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот 7 фантастических фильмов, которые пылятся на полке и ждут вас Читать дальше 8 января 2026
Побег был идеален… почти: главный ляп «Шоушенка», который зрители теперь не могут выкинуть из головы — а ведь его 30 лет никто не замечал Побег был идеален… почти: главный ляп «Шоушенка», который зрители теперь не могут выкинуть из головы — а ведь его 30 лет никто не замечал Читать дальше 10 января 2026
Эта сцена в «Ордене Феникса» довела до слез Гермиону и Беллатрису, но ее вырезали — Сириус Блэк умирал еще трагичнее, чем нам показали Эта сцена в «Ордене Феникса» довела до слез Гермиону и Беллатрису, но ее вырезали — Сириус Блэк умирал еще трагичнее, чем нам показали Читать дальше 10 января 2026
«Безумный Макс: Дорога ярости» на 8 месте, а «Королевская битва» лишь на 11: Тарантино назвал ТОП-20 лучших фильмов XXI века «Безумный Макс: Дорога ярости» на 8 месте, а «Королевская битва» лишь на 11: Тарантино назвал ТОП-20 лучших фильмов XXI века Читать дальше 10 января 2026
Фанаты взяли дело в свои руки: вот 3 альтернативных концовки «Игры престолов» из Сети — каждая из них лучше, чем финал, который мы получили Фанаты взяли дело в свои руки: вот 3 альтернативных концовки «Игры престолов» из Сети — каждая из них лучше, чем финал, который мы получили Читать дальше 10 января 2026
В «Короле-олене» никто так и не понял, как все закончилось: 3 красивых советских сказки с невнятными финалами В «Короле-олене» никто так и не понял, как все закончилось: 3 красивых советских сказки с невнятными финалами Читать дальше 10 января 2026
Эти сцены в дорамах всегда удивляли зрителей: почему корейцы ложатся спать в свитерах и пальто Эти сцены в дорамах всегда удивляли зрителей: почему корейцы ложатся спать в свитерах и пальто Читать дальше 10 января 2026
В кино раздевались до нижнего белья, но за кадром даже не разговаривали друг с другом: почему Шурик игнорировал Лиду В кино раздевались до нижнего белья, но за кадром даже не разговаривали друг с другом: почему Шурик игнорировал Лиду Читать дальше 10 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше