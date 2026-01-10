От «Дюны» до «Мстителей»: 6 фантастических фильмов, которые сделают 2026 год по-особенному насыщенным для киноманов

Год, когда крупные франшизы и идеи снова сходятся в одной точке.

2026 год станет для ценителей научной фантастики особенным благодаря концентрации больших премьер.

После сильного прокатного периода жанр возвращается к проверенной формуле: масштабные миры, знакомые герои и истории, где технологии и власть напрямую влияют на судьбы людей.

«Дюна: Часть третья» (2026)

Финальный этап саги Дени Вильнёва выводит историю Пола Атрейдеса на уровень имперской политики.

После событий второй части фильм обещает расширение мира и появление ключевых фигур будущей власти Атрейдесов.

Для жанра это эталон большого авторского блокбастера.

«Проект «Аве Мария»» (2026)

Экранизация романа Энди Вейра строится вокруг классической для жанра ситуации: один человек, один корабль и задача планетарного масштаба.

Герой Райана Гослинга приходит в себя в глубоком космосе без памяти и постепенно понимает, что от его знаний и решений зависит выживание Земли.

Фильм делает ставку не на зрелищность, а научную логику, изоляцию и работу разума в экстремальных условиях — именно за это Вейра ценят читатели, а его экранизации ждут зрители.

«Мандалорец и Грогу» (2026)

История Дина Джарина и Грогу впервые выходит за пределы сериального формата.

Фильм делает ставку не на глобальные войны, а на персонажей и их путь, аккуратно связывая разные эпохи вселенной «Звёздных войн».

«Человек-паук: Совершенно новый день» (2026)

После того как мир забыл Питера Паркера, история возвращается к уличному масштабу.

При этом фильм снова втягивает героя в орбиту крупных фигур Marvel, балансируя между личной драмой и киновселенной.

«Мортал Комбат 2» (2026)

Сиквел наконец показывает сам турнир Смертельной битвы. Расширенный состав персонажей и ставка на масштаб делают фильм важным событием для фанатов фантастического экшена.

«Мстители: Судный день» (2026)

Marvel собирает ключевые силы мультивселенной в одном фильме. Возвращение братьев Руссо и Роберта Дауни-младшего в образе Доктора Дума превращает картину в центральную точку всей фазы.

Также прочитайте: Погружение без шансов прервать просмотр: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой минуты — рейтинги от 7,8 говорят сами за себя