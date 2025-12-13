Меню
Киноафиша Статьи Погружение без шансов прервать просмотр: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой минуты — рейтинги от 7,8 говорят сами за себя

13 декабря 2025 07:00
Кадр из сериала «Перевал» (2019), «Кардинал» (2017), «Гранчестер» (2014)

Каждый из них строит собственный мир, в который зритель проваливается так же стремительно, как герои — в свои расследования.

Детективные сериалы давно перестали быть просто историями о преступлениях — сегодня это цельные миры со своей атмосферой, ритмом и персонажами.

В нашей подборке — три проекта, которые погружают настолько, что выбраться обратно удаётся нескоро.

«Перевал» (2019)

Немецко-австрийский сериал рассказывает о деле, начавшемся на границе в Альпах: тело мужчины находят на снегу спустя недели после смерти.

Немецкий комиссар Элли Стокер берётся за своё первое крупное расследование, но быстро сталкивается с тем, что дело невозможно вести в одиночку.

Её партнёром становится Гедеон Винтер, детектив, которого обстоятельства буквально вытолкнули из Вены.

Сериал ценят за атмосферу холодных гор и тонкую работу с психологией героев.

КиноПоиск: 7,9

IMDb: 8,0

«Перевал»

«Кардинал» (2017)

Канадская драма строится вокруг детектива Джона Кардинала, который когда-то поверил в историю о похищении девочки — и заплатил за это карьерой.

Когда тело ребёнка находят спустя год, он получает второй шанс. Напарницей становится Лиз Делорм, молодая сотрудница участка, которой поручено наблюдать за Кардиналом из-за подозрений в его связях с криминалом.

На деле же их взаимодействие превращается в точную и эмоциональную партнёрскую линию.

КиноПоиск: 7,8

IMDb: 7,8

«Кардинал»

«Гранчестер» (2014)

Действие разворачивается в английской деревушке 1950-х. В центре сюжета — викарий Сидни Чемберс, который однажды сталкивается с историей смерти адвоката, слишком аккуратной для самоубийства.

Его союз с инспектором Джорди Китингом постепенно превращается в дружбу, а расследования — в способ разобраться в себе.

Сериал ценят за атмосферу Англии середины века, точные характеры и внимание к деталям личной жизни героев.

КиноПоиск: 7,8

IMDb: 7,9

«Гранчестер» (2014)

Источник: дзен-канал Kinocentr

Также прочитайте: «Я думал, знаю, кто убийца, но ошибался»: новый детективный сериал «Одиннадцатое тело» — это чистое удовольствие от расследования на 7 эпизодов

Фото: Кадр из сериала «Перевал» (2019), «Кардинал» (2017), «Гранчестер» (2014)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
