От автора «Поезда в Пусан», но без привычных аттракционов: чем цепляет триллер «Без лица»

14 января 2026 08:27
«Без лица»

Фильм, который работает не за счет жанровых трюков, а через память, стыд и вытесненную правду.

После «Поезда в Пусан» от режиссера Ён Сан-хо многие ждали очередного зрелищного удара. Но «Без лица» идет в противоположную сторону.

Это сдержанный детективный триллер, в котором внешняя интрига постепенно отходит, уступая место разговору о семье и цене социального благополучия.

Расследование как путь внутрь семьи

История начинается с находки останков женщины, исчезнувшей много лет назад. Ее сын — человек с внешне благополучной биографией — решает разобраться в случившемся самостоятельно.

Чем дальше он заходит, тем яснее становится: речь идет не только об убийстве, а о том, кем была его мать и почему эту правду предпочли забыть. Сопротивление семьи и молчание слепого отца лишь усиливают ощущение вытесненного прошлого.

Детектив без жанровых подпорок

В «Без лица» почти нет привычных для корейского кино резких акцентов. Фильм держится на паузах, взглядах и бытовых деталях.

Интрига развивается медленно, а ответы не приносят облегчения. Это кино не про разгадку, а про последствия — и именно в этом его сила.

Две Кореи в одном кадре

Сам режиссер прямо говорил о своем замысле:

«Я хотел показать две Кореи: одну, устремленную к экономическому росту, и другую — состоящую из тех, кого прогресс оставил в тени».

Главный герой здесь почти символ успешного настоящего, тогда как фигура Чон Ён-хи нужна, чтобы показать, «кто и что было стерто с лица земли» в период стремительного роста.

Что отметили критики

Forbes назвал фильм историей о людях, которые оказываются настоящими монстрами.

The Hollywood Reporter подчеркнул сочетание детективной интриги и социальной критики, а ScreenDaily рекомендовал «Без лица» тем, кто ценит триллеры с подтекстом.

«Без лица» — это работа режиссера, который сознательно отказался от привычных аттракционов ради точного и неприятного разговора о памяти, семье и том, что общество предпочитает не видеть.

Фото: Кадр из фильма «Без лица»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
