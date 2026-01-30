Осторожно, спойлеры: что показали в первой серии 2 сезона «Детей перемен» — продолжение 5 февраля

В онлайн-кинотеатрах вышла первая серия второго сезона сериала «Дети перемен». Эпизод идет больше часа и сразу дает понять: раскачки не будет. История продолжается так, будто паузы между сезонами не существовало.

Главная данность серии — Флора теперь глава ОПГ. Как именно она к этому пришла, зрителю не объясняют. Она уже босс, в плаще, с холодной головой и готовностью решать вопросы жестко, но расчетливо. В первой же крупной сцене Флора показывает, какой стала: торгует запрещенными веществами, быстро вычисляет слабое звено и забирает имущество вместо жизни.

Сашу Лебедя убирают почти сразу, без пафоса. Его смерть выглядит не трагедией, а функцией сюжета — авторы спешат вывести нового игрока, Балабанова. Образ нарочито гротескный, почти карикатурный, и на фоне остальных персонажей выглядит вызывающе странно.

Самые живые и человеческие линии связаны не с боссами, а с теми, кто физически или морально сломан. Левчик, так и не вставший с коляски. Лаша, который едва передвигается. Родя, отчитывающий Варвару за жир на книге Лимонова. Их сцены — самые точные по интонации, особенно диалог Юры и Варвары, где музыка и камера работают на эмоцию.

Комические элементы тоже есть. Сирота Петя Карасев с блатными репликами выглядит нарочито нелепо, а его выход из тюрьмы больше напоминает пародию. Зато Генрих Булкин неожиданно находит себя в деле с банками и «планетами» — и это один из самых запоминающихся моментов серии, пишет автор канала «Культовые российские сериалы».

Финал четко обозначает будущий конфликт: Черневич, Кошман и Копейкин против Исаковой, Плотникова и их людей. Судя по старту, дальше будет жестко.