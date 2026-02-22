Меню
«Остаться в живых» в российских реалиях: этот драматический сериал 2026 будет покруче голливудских

22 февраля 2026 07:29
Что ждать от новики «Аэропорт».

2026 год будет насыщенным на киноновинки, в том числе ожидается премьера нового драматического сериала «Аэропорт». Напомним, в культовом проекте совершенно разные люди попали на необитаемый остров. Однако оказались они там неслучайно.

О чем сериал «Аэропорт»

Это драматический триллер о девяти пассажирах рейса Пермь—Анталья, оказавшихся запертыми в зоне пограничного контроля. Сюжет сосредоточен на их взаимодействиях, когда становится ясно, что их здесь собрали не случайно.

Почему стоит посмотреть

Завязка сериала весьма интересна. Сюжет вращается вокруг одной загадки — почему именно эти люди оказались в изоляции, что придает сериалу атмосферу тайны.

Строго очерченные границы зоны контроля усиливают психологическое давление и вынуждают героев быстрее обнажать свои внутренние черты характера, что характерно для приема «запертой комнаты». Сериал будет интересен любителям психологических детективов и драм, где в центре внимания не масштабные события, а диалоги и характеры персонажей. Главные роли исполнили Роман Курцын, Диана Милютина, Камиль Ларин, Валентина Мазунина и другие российские звезды.

Камилла Булгакова
