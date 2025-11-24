Меню
Киноафиша Статьи Основан ли сериал «Территория» на реальной истории? Ответ, который удивит даже тех, кто смотрел дважды

24 ноября 2025 15:00
Кадр из сериала «Территория»

Кажется, что все будто на самом деле происходило.

Сериал «Территория» так быстро разошёлся по соцсетям, что многие зрители решили: ну точно, это основано на реальных событиях. Слишком уж убедительно выглядят мрачные леса, шаманы, ведьмы и та самая экспедиция, после которой никто не вернулся. Но — сюрприз — никакой документальной истории за сюжетом нет.

Создатели опирались не на конкретный случай, а на коми-пермяцкую мифологию. Именно местные легенды о духах, шаманах и лесных существах стали главным источником вдохновения.

Чтобы всё выглядело «как в жизни», авторы использовали реальные географические точки Пермского края: Каменный город, Усьвинские столбы, Кунгурскую пещеру. Места настоящие — мифы художественные.

По сюжету 19-летний Егор отправляется на поиски родителей, исчезнувших в экспедиции. Вместе с дядей и двумя студентками он углубляется в территорию, где логика перестаёт работать, а старинные рассказы будто оживают. Сначала он не верит ни в шамана-медведя, ни в порчу, ни в лесные сущности — но чем дальше заходит, тем меньше остаётся скепсиса.

Вот в этом и магия «Территории»: она не рассказывает реальную историю, но использует реальную культуру так аккуратно, что начинаешь сомневаться — а вдруг всё это действительно где-то существует?

Читайте также: Чертово городище и таинственный треугольник: где снимали мистический сериал «Территория»

Фото: Кадр из сериала «Территория»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
