Основан ли сериал «Территория» на реальной истории? Ответ, который удивит даже тех, кто смотрел дважды

Кажется, что все будто на самом деле происходило.

Сериал «Территория» так быстро разошёлся по соцсетям, что многие зрители решили: ну точно, это основано на реальных событиях. Слишком уж убедительно выглядят мрачные леса, шаманы, ведьмы и та самая экспедиция, после которой никто не вернулся. Но — сюрприз — никакой документальной истории за сюжетом нет.

Создатели опирались не на конкретный случай, а на коми-пермяцкую мифологию. Именно местные легенды о духах, шаманах и лесных существах стали главным источником вдохновения.

Чтобы всё выглядело «как в жизни», авторы использовали реальные географические точки Пермского края: Каменный город, Усьвинские столбы, Кунгурскую пещеру. Места настоящие — мифы художественные.

По сюжету 19-летний Егор отправляется на поиски родителей, исчезнувших в экспедиции. Вместе с дядей и двумя студентками он углубляется в территорию, где логика перестаёт работать, а старинные рассказы будто оживают. Сначала он не верит ни в шамана-медведя, ни в порчу, ни в лесные сущности — но чем дальше заходит, тем меньше остаётся скепсиса.

Вот в этом и магия «Территории»: она не рассказывает реальную историю, но использует реальную культуру так аккуратно, что начинаешь сомневаться — а вдруг всё это действительно где-то существует?

