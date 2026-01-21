Меню
Киноафиша Статьи Определился самый популярный детектив на российском телевидении с рейтингом 9/10: это не «Невский», не «Шеф» и не «Фишер»

21 января 2026 14:44
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Зрители ждут 5 сезон и он должен выйти уже в 2026 году.

Кажется, вопрос «какой детектив сейчас главный на российском телевидении» наконец получил четкий ответ. Зрители долго спорили, сравнивали и ждали цифр, чтобы расставить все по местам. И когда данные появились, оказалось, что привычные фавориты остались за пределами пьедестала.

По итогам телесмотрения за 2025 год самым популярным детективом страны стал «Первый отдел». Причем не один сезон, а сразу несколько заняли верхние строчки рейтингов.

Для многих это стало неожиданностью: сериал без громких скандалов, без агрессивного пиара и без попыток шокировать зрителя вдруг обошел куда более раскрученные проекты. Именно стабильный интерес аудитории и вывел его в абсолютные лидеры.

Три сезона — весь пьедестал

По данным Mediascope, в топ-3 самых рейтинговых сериалов 2025 года среди зрителей старше 18 лет вошли сразу три сезона «Первого отдела». Премьера четвертого сезона заняла первое место с рейтингом 7,6 процента — это рекорд среди телесериалов за последние четыре года. Третьему сезону досталось второе место с показателем 6,5 процента. Второй сезон замкнул тройку лидеров с рейтингом 5,9 процента.

Для одного проекта такой результат — редкость даже по меркам федерального телевидения.

Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Почему сериал держит зрителя

«Первый отдел» давно вышел за рамки обычного процедурала. Здесь работают не эффекты, а люди — уставшие, живые, ошибающиеся. Персонажи не обнуляются от серии к серии, их история тянется, накапливается, и зритель к ней привязывается.

Отдельно отмечают выездные серии. Самый популярный эпизод четвертого сезона снимали в Красноярске. Ради съемок частично перекрывали Николаевский мост, а автомобильную «пробку» в кадре создавали местные жители на личных машинах.

Высокие оценки сериал получает и в онлайне. На платформе «Иви», где проект выходит эксклюзивно, рейтинг «Первого отдела» составляет 9,0 из 10. Это редкий случай, когда телевизионный детектив одинаково уверенно чувствует себя и в стриминге.

Самый ожидаемый вопрос

На фоне таких показателей зрителей волнует только одно — когда выйдет пятый сезон. Официально подтверждено лишь, что премьера состоится в этом году. Судя по реакции аудитории, ожидание будет нервным. Но пока «Первый отдел» уверенно удерживает внимание — и отпускать не собирается.

Почитайте также: 4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
