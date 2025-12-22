4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты

Не помогли даже голливудские звезды в касте некоторых лент.

С 2020 года кинематограф находится в состоянии перманентной нестабильности. Многие надеялись, что 2025-й станет тем самым годом возрождения. Якобы публика, истосковавшаяся по большому кино, буквально штурмом возьмёт кинотеатры.

Однако реальность оказалась куда суровее. Вместо триумфального возвращения к прежним финансовым высотам Голливуд получил череду болезненных и громких провалов.

Стало очевидно, что прежние формулы больше не работают. Ни гигантские бюджеты, ни звёздные имена, ни даже проверенные десятилетиями франшизы не стали гарантией успеха.

Мы собрали для вас четвёрку самых громких и дорогостоящих кассовых провалов года.

«Вульфмен»

Казалось бы, студия Blumhouse, которая прославилась сверхприбыльными, но дешёвыми ужастиками, нашла свою золотую жилу. Её фирменный стиль — малые бюджеты и большие сборы — работал десятилетиями.

Однако времена меняются, и студия решила играть в лиге больших денег и крупных франшиз.

Наглядным примером стал «Вульфмен» 2025 года. Это уже вторая попытка Blumhouse перезапустить классических монстров Universal, и её бюджет взлетел до неслыханных для студии 25 миллионов долларов.

Режиссёром выступил Ли Уоннелл, автор успешного «Человека-невидимки». Но на этот раз магия не сработала. Зрители просто проигнорировали новинку. Мировые сборы едва перевалили за 30 миллионов, что при таком бюджете — очевидный провал.

В чём же причина? Во-первых, история с оборотнями — не самый кассовый жанр. Во-вторых, рекламная кампания оказалась вялой и не смогла зацепить публику. И самое главное: фильм с рейтингом R и бюджетом в 25 миллионов должен был показать феноменальный результат, чтобы просто окупиться. Этого не произошло.

Критики также не пощадили картину, окончательно похоронив её коммерческие шансы.

«Трон: Арес»

При всех успехах Disney в 2025 году студия также выдала два самых громких провала года. Если «Белоснежка» стала первым ударом, то октябрь принёс второй — «Трон: Арес».

Возвращение к этой дорогой и нишевой франшизе всегда казалось рискованным шагом. Но результат превзошёл самые мрачные ожидания.

Фильм собрал всего 142 миллиона долларов по миру, что составляет лишь треть от сборов предыдущей части — и это без поправки на инфляцию. Для блокбастера Disney это катастрофа.

Причин множество. Одна из них — не самая удачная кассовая история Джареда Лето в ролях такого масштаба. Другая — слишком большой перерыв между фильмами, из-за которого аудитория просто забыла о франшизе. Свою роль сыграли и прохладные отзывы критиков, и сдержанная реакция зрителей.

Но главная проблема — это чудовищный бюджет в 180 миллионов долларов, который изначально выглядел неадекватным для проекта с такой историей.

«Микки 17»

Роберт Паттинсон, давно распрощавшийся с ролью вампира, прочно обосновался в мире авторского кино. Такие фильмы, как «Маяк», подарили ему славу серьёзного актёра, но сильно подкосили его коммерческий рейтинг.

До выхода «Микки 17» в 2025 году он появлялся в массовом прокате лишь пару раз, в фильмах Кристофера Нолана и в роли Бэтмена.

Режиссёр Пон Джун Хо в промо-кампании сделал ставку на заманчивую идею — два Паттинсона на экране одновременно.

Но цифры оказались безрадостными. При бюджете в 150 миллионов долларов фильм собрал чуть больше 130 миллионов по всему миру. Причина не только в том, что Паттинсон не привлекает массовую аудиторию в кино.

Зрители в большинстве своём игнорируют оригинальную научную фантастику, на которой нет логотипа Marvel, «Звёздных войн» или имени Кэмерона.

«Балерина»

Хотя история самого Джона Уика завершилась, студия Lionsgate не смогла просто так отпустить свою самую прибыльную франшизу. Пока интерес был высок, они решили запустить спин-офф, действие которого происходит между третьим и четвёртым фильмами.

«Балерина» сделала ставку на Ану де Армас в роли танцовщицы, жаждущей мести. Студия вложила в этот проект 90 миллионов долларов, надеясь создать новую успешную ветвь вселенной. Однако зрительский вердикт был суров: аудитории оказалось всё равно на этот мир, если в его центре нет самого Киану Ривза.

Мировые сборы остановились на скромных 137 миллионах. Это меньше, чем у любого сиквела о самом Уике. Да, формально новинка собрала больше, чем самый первый фильм серии. Но бюджет «Балерины» был значительно выше, так что окупаемость остаётся под большим вопросом.

