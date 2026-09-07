Они умерли — и остались в Хогвартсе: жуткие тайны призраков из «Гарри Поттера», о которых молчит Дамблдор

Так как они там оказались и как погибли?

Вы точно пересматривали«Гарри Поттера» не один раз. Но вот детали, которые почти никто не замечает — именно они делают этот мир по-настоящему живым… даже в мёртвой части.

Призраки Хогвартса — это не просто прозрачные фигуры на фоне, а отдельный слой трагедий, загубленных судеб и странных посмертных решений. Особенно, если речь идёт о Плаксе Миртл, цепях Барона или зубах, выросших у фрейлины.

Почти Безголовый Ник

Сэр Николас хотел блеснуть магией и… превратил зубы дамы в клыки. За это его казнили — топором, который не справился с задачей. Теперь Ник — позор Клуба обезглавленных, потому что его голова держится на жилке. И это его очень ранит.

Толстый Монах

Пуффендуйский дух — душка. Исцелял прикосновениями, вытаскивал кроликов из чаш. За весёлый нрав церковь казнила. Теперь Монах — добрый призрак, вечно зависает со своими студентами.

Серая Дама и Кровавый Барон

Дочь Ровены Когтевран украла мамины украшения и сбежала. Барон её догнал, убил… и сам себя. Теперь он в цепях, она в слезах. Оба в Хогвартсе, и это максимально токсичное посмертие.

Плакса Миртл

Девочку довели, она ушла в туалет поплакать — и умерла от взгляда василиска. Потом терроризировала обидчицу. В итоге Министерство отправило её бродить по школьному туалету навечно. И теперь она подглядывает за мальчиками. Честно, стрёмно.

Профессор Биннс

Умер и не заметил. Просто встал, прошёл сквозь доску и начал вести урок. С тех пор мучает учеников лекциями. Даже смерть не дала ему отпуск.

Пивз

Полтергейст, а не призрак. Шумный, пакостный и вечно довольный. Воевал на стороне школы. Уважал Уизли. Боится только Барона. Но и его стоит бояться — мало ли что, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

В «Гарри Поттере» мертвецы не просто летают по замку ради антуража. За каждым — отдельная боль, вина, история. И, может быть, пока мы смеялись над шутками Пивза или закатывали глаза на Биннса, рядом тихо страдала та, кого не хотели слышать. Или тот, кто так и не отмыл кровь с мантии.

В следующей экранизации призракам обязаны дать больше — места, смысла, боли. Они это заслужили.

Также вам понравится: «Они уже умерли, когда сели в поезд»: фанатская версия «Гарри Поттера», от которой пробирает до костей.